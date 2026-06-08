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在民視八點檔深耕多年、深受觀眾喜愛的當家小生傅子純，昨（7）日下午因急性血癌在淡水住家失去呼吸心跳，雖緊急送往淡水馬偕醫院進行全力搶救，遺憾最終仍宣告不治，不幸病逝，享年46歲。經紀公司隨後證實了這項令人心痛的噩耗。回顧傅子純的一生，無論是服役1年8個月的海軍陸戰隊軍旅生涯還是演藝之路，他始終保持著敬業態度，過往也因為他體能良好，拍落水戲、跳水戲都不用替身，都是自己來。他的離世震驚各界，令合作夥伴與影迷皆陷入巨大悲痛。私底下的傅子純體能極其過人，這得歸功於他自小養成的運動習慣，他國小曾是田徑隊員、高中也精通跆拳道。而最讓他引以為傲的，莫過於服兵役時抽中籤王，成了貨真價實、入伍服役長達1年8個月的「海軍陸戰隊」鋼鐵男兒。當時他表現優異，受訓結訓後便在龍泉擔任海軍陸戰隊的新訓中心班長。嚴格的訓練，為他奠定了過人的體魄，成了他日後爆紅的經典養分。鋼鐵般的體格，也體現在他無比敬業的拍戲態度上。過去在宣傳八點檔大戲《好運來》時，同劇演員王瞳就曾大力讚賞並爆料，傅子純在拍落水戲、甚至高難度的跳水戲碼時，現場根本完全不用替身代打，再困難的動作都是自己親自上陣。當時被現場媒體問到陸戰隊退伍多年「現在還能作戰嗎？」時，傅子純還曾露出招牌的謎之笑容自信回應：「應該還行！」英勇且充滿活力的硬漢形象如今只能成追憶。事實上，畢業於靜宜大學應用數學系的他原本是個數理學霸，壓根沒想過會進入演藝圈。2002年仍在就讀大學時，他的父親悄悄替他報名了演員訓練班，沒想到仍在培訓階段的他，就因亮眼外型被相中出演電視劇《後山日先照》正式出道。當時已經開始拍戲的他，面對必須中斷事業入伍去當兵，傅子純曾坦言自己多多少少會焦慮，害怕退伍回來後工作機會就消失了。但他當時心態非常豁達，認為早晚都要面對，更秉持著「如果自己適合這行，老天爺自然會給飯吃」的信念，毅然決然向軍方申請提早入伍。退伍後，他果真憑藉軍旅劇《新兵日記》中重情重義的「楊海生」一角一炮而紅，隨後成為八點檔當家男主角。他那低調、認真且從不抱怨的敬業精神，將永遠留在所有台灣觀眾的心中。