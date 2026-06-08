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韓國總統李在明今日（8日）上午10時在青瓦台迎賓館舉行就職一周年記者會，以「不可取代的大韓民國」為主題，向外界說明執政第二年的施政願景與四大目標。然而記者會上一段關於台灣的發言，引發台灣各界高度關注。李在明執政一年的經濟成績單亮眼，KOSPI指數從他就任時的2770點，在AI與半導體熱潮加持下一路飆升至歷史新高的8,900點附近；年度出口額突破7,000億美元，創歷史新高；經濟成長率也反彈至3.6%。然而就在記者被問及KOSPI突破8,000點的評價，以及不動產市場走向時，李在明話鋒一轉，談到地緣政治風險，說出了令台灣矚目的一番話。李在明在記者會上表示，談到戰爭危險性、外交軍事不穩定等風險時，「就不得不提到台灣」，並直言：「事實上台灣比起韓半島，在軍事安全保障等層面，不是更加不穩定嗎？」這番話的背景，是他試圖為韓國股市與房市的亮眼表現提供比較基準——意指即便面對外部地緣政治壓力，韓國相對穩定的環境仍讓資本市場得以持續上漲。然而這段話在台灣引發強烈反應。外界解讀，李在明此番發言是將台海緊張局勢與韓半島相比，藉此凸顯韓國的相對穩定性，但這種說法對台灣而言並不中聽。李在明在記者會開場致詞中強調，過去一年在重重危機浪潮中，韓國重建了崩潰的憲政秩序與民主主義，並向全世界宣示「民主韓國」的回歸。他表示，「國際秩序劇變帶來的地緣政治危機，反而成為大韓民國卓越產業與技術競爭力的證明機會」。從經濟數字來看，KOSPI一年內從2,770點突破8,700點；對美投資協商達成3,500億美元規模的配套方案；但韓元兌美元匯率也進入1,500韓元時代的「新常態」，貧富差距持續擴大，仍是李在明執政第二年亟待面對的課題。李在明的這番言論，對台灣而言值得嚴正看待。台灣長期以來在外交處境上面臨不對等的挑戰，但台灣政府的立場始終清晰：台灣不是地區的不穩定因素，而是台海和平穩定的守護者。事實上，台灣近年持續強化自我防衛能力、深化與理念相近國家的安全合作，並在半導體、AI等關鍵產業扮演全球不可或缺的角色。若說台灣的存在帶來地緣政治風險，不如說是台灣的韌性與穩定，支撐著整個印太地區的供應鏈與戰略秩序。南韓國與台灣同樣是民主陣營的重要成員，也都面對來自威權政體的壓力。李在明今日的發言，或許只是一句用來烘托韓國經濟成就的比較語，但對台灣而言，每一次被外界拿來當作「不穩定風險」的標籤，都是值得認真回應的時刻。