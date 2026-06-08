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民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》上市後爭議不斷，包括書中回顧2014年太陽花學運時，提到自己是第一批衝入立法院的人，引發外界質疑。有網友指出，318當晚黃國昌其實還在上《公視》談話節目《有話好說》，不可能同時間在第一線參與衝入立法院行動。對此，當年節目主持人、媒體人陳信聰昨（7）日發文還原當晚狀況指出，2014年3月18日晚間8點至9點，黃國昌確實在他的現場直播節目中，節目結束後才各自離開，而節目結束後不久，學運就衝進立法院了。陳信聰昨發文表示，黃國昌在2014年3月18日晚間是在他的節目上，因此不可能與夥伴開會決定衝入立法院，作為主持人，他能確認的是，該節目當天為現場直播，畫面上也有真實時間碼，因此晚間8點到9點之間，包括孫友聯、盧其宏、李淳與黃國昌等來賓，確實都在東湖攝影棚內。陳信聰回憶，節目約在晚間9點結束後，來賓便各自離開。如果他沒有記錯，節目剛結束不久，學生就衝進立法院；他當晚也趕往立法院，並進入議場查看現場狀況。不過，陳信聰也保留地表示，黃國昌是否在晚間8點以前就已與夥伴開會決定相關行動，並在節目中守口如瓶，這部分他無法得知。不過，陳信聰也補充，從東湖到立法院交通並非不可能，搭乘文湖線、開車或騎車都算方便，騎車大約30多分鐘可抵達。