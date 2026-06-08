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高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機2日上午8時訓練時傳出失事墜毀意外，造成2名中校飛官殉職。各界質疑服役40年的T-34教練機已失事12架造成12名飛官殉職，缺乏彈射椅、黑盒子，也沒有數位儀表設備已經不符合現代教練機訓練需求。對此，國防部長顧立雄今（8）日表示，預計明年5月底前完成建案，民國117年（2028年）編列預算啟動籌購作業，如果新機在2030、2031年獲得就能進行接裝。立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄，針對「國軍老舊主要裝備汰除期程與戰力銜接配套規劃」進行專案報告。國民黨立委徐巧芯表關切T-34教練機汰換期程，顧立雄表示，國防部預計在明年（2027 年）5 月 底以前完成教練機汰換的建案程序，相關預算預計納入117年（2028年）度獲得預算，就會開始籌獲。徐巧芯指出，空軍6年摔了14架軍機，造成20名飛官殉職，讓外界非常焦慮，現在T-34還剩幾架？顧立雄說，現在還有32架，民國76年就開始就有失事事件發生，連同這次加起來有12次事故發生。徐巧芯又問過去是否有立委提出T-34教練機不能加裝彈射椅，提案國防部加速換裝T-34教練機，顧立雄回應說，T-34因爲機體結構無法安裝彈射椅，整個裝備妥善率還是有維持住，機體結構都有透過檢修來確保安全。徐巧芯指出11年前就有綠委提出T-34沒彈射椅須汰換再度要求說明新初教機籌獲建案過程？顧立雄表示，2027年5月31日前完成建案、編入117年度（2028年）預算。立委詢問新初教機是會國機國造還是外購，顧立雄說，會請空軍秉持專業做審慎評估，提出籌購作業，明年5月31日前完成建案。徐巧芯質疑，T-34C 國防部呈報立院預計於 2033 年陸續除役、2029年要交機，若倒推回採購需求書發布、交機與飛行員訓練時間，目前的評估進度顯得過於緩慢。顧立雄說，第一架T-34C教練機屆壽期預計是2032年，如果在2030、2031年獲得就能進行接裝。