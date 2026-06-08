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為了在強權林立的國聯西區生存，並在激烈的外卡爭奪戰中脫穎而出，根據大聯盟名記奈特根（Bob Nightengale）報導，亞利桑那響尾蛇隊已正式簽下外野自由球員克普勒（Max Kepler）。然而，這名曾單季轟出36發全壘打的強打，目前正因違反聯盟禁藥政策而遭到80場禁賽，這筆簽約也立刻引發美媒高度關注。現年33歲的左打外野手克普勒，過去自2015年起便長期效力於明尼蘇達雙城隊，直到2025年才轉戰費城費城人隊。然而，他在費城度過了生涯WAR值（勝場貢獻值）最低迷的悲情賽季，整季打擊率.216、整體攻擊指數（OPS）僅.691，僅敲出18發全壘打。雪上加霜的是，2025賽季結束凱普勒成為自由球員後，在聯盟藥檢中被驗出對合成代謝類固醇「群勃龍（Trenbolone）」呈陽性反應，這是一種用於家畜增重的強效增肌禁藥，因而遭到大聯盟官方祭出80場禁賽懲處，目前他人仍待在限制名單中。雖然奈特根指出凱普勒仍須服完禁賽才能為新東家效力，但這項說法與《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）季初揭露的協商內幕有所出入。當時大聯盟官方與球員工會達成了協商和解協議，條款規定克普勒「不需要在簽約後才開始計算禁賽場次」。即使他是失業狀態，只要新賽季開打，禁賽場次就會隨著前東家費城人的比賽進行而自動折抵。截至目前，費城人本季已經打了65場比賽，這意味著克普勒的80場禁賽實際上只剩下最後15場。響尾蛇只要再稍微等待，最快在6月底就能迎來這名重砲外援，時間點遠比想像中來得快。響尾蛇之所以願意承受輿論壓力簽下「藥檢未過」的球員，完全是因為陣中火力已經到了乾枯的危急關頭。目前響尾蛇的團隊OPS僅有.695，在全大聯盟慘淪並列第23名的後段班；更慘烈的是全壘打產量，全隊目前僅勉強擠出58發，全大聯盟倒數第4。總管海森（Mike Hazen）日前就曾公開承認，這支球隊的打線「嚴重向右打傾斜」且「極度缺乏長打火力」，正積極在交易市場尋找左打砲火。克普勒生涯巔峰期曾於2019年狂轟36發全壘打，他具備響尾蛇最渴求的「左打」與「長打」雙重特質。這筆一年期的短約對雙方而言各取所需，響尾蛇期盼他回歸後能用砲火護送球隊進軍季後賽；而克普勒也急需在鳳凰城打出復活身手，為下一年的身價洗白。值得注意的是，根據大聯盟現行規章，無論克普勒何時禁賽結束，由於他曾在本賽季受到禁藥禁賽處分，因此他絕對無法代表響尾蛇出戰2026年的季後賽。響尾蛇這項驚天豪賭，只能寄望他扮演「例行賽衝刺期」的頂級燃料。