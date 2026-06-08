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美股上週五四大指數重摔，台指期盤後暴跌3006點，創史上最大跌點，台股今（8）日也同樣躲不過資金急殺，其中，千金股成重災區，剩下48檔，還有高達25檔一度慘跌停，如股后穎崴、群聯、光聖等盤中皆一度亮燈，不過，在一片綠油油下，千金股川湖卻逆勢強漲，開盤急拉漲停鎖死，氣勢驚人。今日千金股綠油油，其中盤中有25檔一度亮燈跌停，如穎崴、旺矽、健策、力旺、弘塑、聯亞、奇鋐、致茂、群聯、嘉澤等，還有其他包括群聯、貿聯-KY、光聖、昇達科、聯友金屬-創、台燿、雍智科技、祥碩、勤誠、均華、倍利科、高力、萬潤等。而波若威、新應材、愛普*等股一早也跌停，失去千金股寶座。不過，川湖今日開盤跳高到6000元，隨後衝上漲停板價6180元並鎖住，美系券商最新報告調升其目標價，美系券商肯定AI伺服器滑軌快速放量，支撐強勁成長。受惠自動化生產及成本控管，今年第一季毛利率進一步提升，擴產仍持續進行中。上修2026至2028年每股稅後盈餘（EPS）至170.2、255.8、316.9元，以2027年30xPE評價，同步升目標。老AI股今日同樣倒一片，電子五哥除廣達跌逾半根停板外，英業達跌逾最為沈重，跌停鎖住69.2元，緯創、仁寶、和碩跌逾半根停板。