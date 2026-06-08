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最新民調：李四川39.2％、蘇巧慧33％

新北市議會國民黨團今（8）日公布最新新北市長選舉民調。結果顯示，國民黨參選人李四川支持度為39.2%，民進黨參選人蘇巧慧則為33.0%，李四川領先6.2個百分點。該民調顯示，在藍綠對決支持度方面，李四川以39.2%領先蘇巧慧的33.0%，雙方差距6.2個百分點，已超過正負3個百分點的抽樣誤差範圍。另外，針對今年11月新北市長選舉投票意願，54.7%受訪者表示一定會去投票，26.5%表示可能會去投票，6.8%表示不一定，另有12.1%表態不會去投票。該民調是由國民黨新北市議會黨團智庫，委託《TVBS》民意調查中心於6月2日至6日執行，針對20歲以上戶籍在新北市民眾共計完成1,073份有效樣本，於95%信心水準下，抽樣誤差為正負百分之三以內。