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正在訪問韓國的晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日將宣布與SK海力士、Naver、斗山集團進行合作。黃仁勳與SK集團崔泰源8日上午先釋出重磅消息，在深化AI戰略合作之際，強調將攜手打造「未來人工智慧工廠（AI Factory）」，並持續擴大半導體與AI基礎建設合作版圖。根據韓聯社報導，崔泰源今日上午與黃仁勳共同舉行記者會。崔泰源表示，過去雙方合作主要集中在記憶體領域，但未來將把合作層級提升至整個SK集團層級，全面參與AI基礎設施建設。崔泰源指出，「AI工廠」一詞涵蓋包括SK海力士晶圓廠與AI資料中心在內的整體運算基礎架構，未來雙方將共同制定研發（R&D）藍圖，以更快因應全球AI需求成長。黃仁勳則表示，目前全球對AI工廠與AI算力的需求「前所未見地強勁」，相關產業正處於景氣高峰，而此次合作正是為了加速AI基礎建設布局。他強調，AI產業仍處於早期發展階段，「未來非常光明」。黃仁勳同時指出，輝達與SK海力士（SK hynix）在記憶體半導體領域的合作將持續深化。他表示，若沒有SK的合作夥伴關係，當前AI產業不可能發展得如此迅速，並強調雙方已將合作延伸至更多新興市場。他進一步表示，SK海力士將持續是輝達最重要的記憶體合作夥伴，而輝達也將成為SK海力士最大客戶之一。崔泰源則回應，SK海力士不僅將成為輝達最大記憶體供應商，同時輝達也將是其最大客戶，雙方將確保穩定供應AI晶片需求。據了解，SK集團旗下的SK電訊則將利用輝達技術，在韓國打造GW級AI雲端服務，預計首座AI數據中心可在2027年投入營運。輝達還宣布，將與韓國網路巨擘NAVER及斗山集團（Doosan Group）合作，兩者均將採用輝達技術建設AI資料中心，將持續推動AI熱潮。據SK海力士財報，今年第一季對輝達的銷售額約達7兆7806億韓元，顯示輝達已成為該公司最大單一客戶。