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聖安東尼奧馬刺NBA總冠軍賽前2戰主場輸給紐約尼克，陷入0：2敗絕對劣勢，NBA歷史中從未有球隊總冠軍賽前2場主場輸球還能封王，馬刺明天G3要挑戰不可能的任務，隊史傳奇教練波波維奇（Gregg Popovich）賽前特別鼓勵球隊，前2場都是可以贏下的比賽，是自己把勝利拱手讓人，因此希望球員忘記前2場的輸球。NBA總冠軍賽G3賽前，馬刺主力後衛卡斯特（Stephon Castle）透露，球隊前日訓練結束、準備搭機飛來紐約時，波波維奇特別召集全隊喊話，希望他們可以忘記前2場輸球的低潮。「他說忘掉前兩場吧，事情已經發生了。」卡斯特轉述波波維奇的話，「實際上，那2場都是可以贏下的比賽，是我們自己讓勝利飛走的，所以忘掉他們。」波波維奇因為中風緣故，去年球季開季僅執教5場就宣布卸下兵符，由子弟兵強森（Mitch Johnson）接手，歷經去年成長，馬刺今年成長為西區第2的62勝強隊，期間波波維奇也多次出席球隊練球等活動，持續與馬刺連結。儘管波波維奇這麼說，但歷史並未站在馬刺這邊，不僅歷史上沒有任何球隊，能在先丟2場主場情況下封王，也沒有球隊能在0：3情況下逆轉，因此對於馬刺而言，明戰絕對是一場不能輸的比賽，而他們的對手尼克，自首輪第3戰輸球後，季後賽至今已經打出一波13連勝，氣勢仍在最高點。