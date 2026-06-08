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沈伯洋拋大台北天際線 柯文哲：對市政意見就提建議

沈伯洋喊大台北天際線串登山步道 柯文哲：聽不懂

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出台北登山步道應打造「大台北天際線」等政見，對此民眾黨創黨主席柯文哲今（8）日受訪表示，自己是聽不太懂，不曉得天際線的定義是什麼，一開始以為講的是屋頂，因為有人說台北市鐵皮屋很難看，尤其是搭飛機從上往下看不太好看，而結論就是如果對台北市政有建議，講出來有創意有亮點這都可以，但不要講出來大家還要想半天，「這就是不好的宣傳」。對於沈伯洋拋出大台北天際線政見，柯文哲受訪時表示，「台北大縱走」在自己任內開始規劃，大概在當時路線就已經決定，而且都有去走過，甚至腳踏車道也騎過。所以當時就已經設計得相當完整，所以應該就是在這個基礎上面，一步一步地再添加設施，倒覺得市政本來就是一棒接一棒，在既有的基礎上面再逐步去改善，那如果沈伯洋對這個還有什麼意見，可以提出建議。柯文哲坦言聽不懂大台北天際線，說明當時設計台北大縱走，大部分都是在稜線上面，所以很容易在步行過程當中，每到一個高點回頭看台北盆地，很容易可以看到，當年的設計是有這個，但不知道天際線的定義是什麼。柯文哲表示，如果對市政有建議那就提出看法，不過倒覺得政治現狀最重要的就是標題，對方講大台北天際線，自己第一個想到的是屋頂，因為有人說台北市鐵皮屋很難看，特別是搭飛機看到台北市狗皮藥膏破破爛爛的，這是長期以來國際對台北的批評，說從飛機上看下去市容不太好看，如果講這個就聽得懂。最後柯文哲說，如果在台北對市政有建議，講出來人家覺得有創意有亮點，這都可以，但是不要講出來大家還要想半天，「這就是不好的宣傳」。