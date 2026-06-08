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黃仁勳點名韓國記憶體產業全球最高水準

韓國重工業也獲黃仁勳盛讚

韓國AI概念股大跌！黃仁勳認為大家該高興

黃仁勳喊話AI類股股價下跌該高興 韓股立刻振奮

輝達執行長黃仁勳今（8）日宣布與SK海力士、Naver、斗山集團等韓國科技巨頭合作。黃仁勳將與SK集團崔泰源攜手打造「未來人工智慧工廠（AI Factory）」。對於韓國股市AI類股近期下挫，他認為大家其實都應該感到高興，因為現在可以用更便宜的價格買進。消息一出，韓國股民瘋狂進場撿鑽石，SK海力士由大跌回彈至快翻紅。根據韓聯社報導，黃仁勳今早宣布這項合作計畫，當他被問到韓國在半導體製造領域位居世界頂尖水準，韓國最大的優勢是什麼？以及今天宣布的合作是否意味著未來對其他記憶體供應商的依賴會降低等問題，他回應，韓國擁有許多優勢。過去20年來，我一直持續觀察韓國的發展，他認為所有韓國人都應該為此感到自豪。黃仁勳認為，韓國在電玩遊戲、電子競技、《星海爭霸》、PC網咖以及網路普及的推動下，取得驚人發展，在過去20年間，有幾個產業成長得令人難以置信。他特別以記憶體技術為核心的半導體產業已達到世界最高水準。黃仁勳也點名重工業。世界若要創造新的產業，就需要重工業的支持。這是一個極其複雜的領域，而韓國在這方面堪稱全球頂尖。他也提到，韓國在軟體技術、人工智慧、科學與數學領域所累積的深厚實力，以及對這些技術的應用能力，如今已成為美國和中國後的重要領導者。這些能力的結合，讓韓國成為最適合把握AI革命機遇的國家之一。韓媒提到，許多人都關注AI相關股票，但也對其前景感到憂慮。最近AI概念股出現明顯下跌，詢問黃仁勳怎麼看？黃仁勳強調，「AI的未來相當光明，而我們現在才剛剛站上起跑線」；黃仁勳認為，不論股市發生什麼事，大家其實都應該感到高興，因為現在可以用更便宜的價格買進。他強調就像過去網路最終成為全世界的基礎設施一樣，AI將成為全球基礎設施，這幾乎已經是既定的結論。目前AI基礎設施的建設才剛剛開始。真正投入AI基礎設施建設的時間不過一年左右，因此未來數年仍將持續進行大規模建設。黃仁勳這一逢低買進的訊號，讓韓國股市由今早開盤大跌的頹勢逐步回彈，許多股民蜂擁而至，指標股SK海力士由開盤大跌11%甚至熔斷的情況下大幅回彈，至中午已來到接近平盤，三星電子跌幅也從超過10%回到僅4%左右，Naver股價更是大幅上漲13%。