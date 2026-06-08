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國中會考全國5A平均才9%！新竹曙光女中61%驚呆

其中勇奪5A比例冠軍的學校，是位於新竹曙光女中國中部，總計考生人數有354人，拿到5A成績的有高達219人，百分比為61.86%

▲勇奪5A比例冠軍的學校，是位於新竹曙光女中國中部，總計考生人數有354人，拿到5A成績的有高達219人，百分比為61.86%。（圖/Google評價）

新竹縣市5A成績比例遠超平均！在地官員都傻眼

以前就讀的國中，前年會考5A的比例大約只有6%左右，如今看到新竹地區學校的數據，也讓他非常傻眼的表示：「新竹也太恐怖了吧！」

▲新竹縣市地區的多所國中會考成績相當驚人，其中培英國中5A的同學高達222人，佔比考生比例28.50%。（圖/Threads）

新竹為何學生這麼競爭？連問會考成績方式都不同

新竹的家長許多都是高社經背景地位，願意投入大量資源和從小培養子女學業跟才藝，補習風氣盛行幾乎已經是常態

其他縣市會問說『你會考幾個A』，而在新竹直接進化成『你會考5A幾個+』」