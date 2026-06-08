國中會考日前寄發成績單，不少國三學子都在考慮要就讀哪所高中，然而根據統計，今年全國5A考生一共有1萬6293人，佔比全體考生9.04%。其中最驚人的是，新竹地區不少國中的5A比例超級高，平均至少都有20%以上，完全是拉高會考成績的領先高分群，而比例最高的則是曙光女中，竟然有高達61.86％的考生拿下5A成績，連新竹市政府勞工及青年處處長吳達偉也傻眼。
國中會考全國5A平均才9%！新竹曙光女中61%驚呆
根據部落客「雪莉的數位生活」的最新統計，115年國中會考成績出爐，全台灣一共5A的考生有1萬6293人，佔比全體考生約9.04%，其中勇奪5A比例冠軍的學校，是位於新竹曙光女中國中部，總計考生人數有354人，拿到5A成績的有高達219人，百分比為61.86%，完全遠超全國平均好幾倍。
另外第二名同是位於新竹的「康乃爾雙語中小學」，總計126名考生，有70人拿到5A成績，百分比為55.56%；另外前段排名中新竹縣市許多國中都是榜上有名，包括竹科實中（42.42%）、康橋國中（35.83%）、義民高中國中部（33.44%）、成功國中（32.70%）、培英國中（28.50%）、光武國中（28.10%）等。
新竹縣市5A成績比例遠超平均！在地官員都傻眼
該統計也被新竹市政府勞工及青年處處長、網路名人「Z9」吳達偉分享，他透露，以前就讀的國中，前年會考5A的比例大約只有6%左右，如今看到新竹地區學校的數據，也讓他非常傻眼的表示：「新竹也太恐怖了吧！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「超猛，連康橋這種要登山游泳三鐵環台自行車的，根本體育學校，在新竹都可以5A36%，真正的五育均衡！」、「這比例真的太誇張了，新竹學生真的好辛苦」、「在新竹當你考了4A....校排名已經是30%以後的感受真差」、「在新竹沒有4A以上根本沒公立可以讀，超級競爭」、「私立國中就算了，連公立國中都這麼猛，新竹真的是讀書聖地」。
新竹為何學生這麼競爭？連問會考成績方式都不同
至於為何新竹升學會這麼競爭？其實主要原因是因為，新竹的家長許多都是高社經背景地位，願意投入大量資源和從小培養子女學業跟才藝，補習風氣盛行幾乎已經是常態，在面臨少子化的衝擊下，其他地區的補習班都逐漸減少，唯獨新竹地區沒受到影響。
過去新竹當地百貨「Big City遠東巨城購物中心」也在會考成績出爐時，在臉書發文幽默表示：「新竹是5A的產地，連問成績的方式都跟其他縣市不同，其他縣市會問說『你會考幾個A』，而在新竹直接進化成『你會考5A幾個+』」該貼文當時也引起在地人共鳴。如今115年會考成績出爐，新竹地區多個國中又繳出漂亮的成績單，實在非常厲害！
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根據部落客「雪莉的數位生活」的最新統計，115年國中會考成績出爐，全台灣一共5A的考生有1萬6293人，佔比全體考生約9.04%，其中勇奪5A比例冠軍的學校，是位於新竹曙光女中國中部，總計考生人數有354人，拿到5A成績的有高達219人，百分比為61.86%，完全遠超全國平均好幾倍。
另外第二名同是位於新竹的「康乃爾雙語中小學」，總計126名考生，有70人拿到5A成績，百分比為55.56%；另外前段排名中新竹縣市許多國中都是榜上有名，包括竹科實中（42.42%）、康橋國中（35.83%）、義民高中國中部（33.44%）、成功國中（32.70%）、培英國中（28.50%）、光武國中（28.10%）等。
該統計也被新竹市政府勞工及青年處處長、網路名人「Z9」吳達偉分享，他透露，以前就讀的國中，前年會考5A的比例大約只有6%左右，如今看到新竹地區學校的數據，也讓他非常傻眼的表示：「新竹也太恐怖了吧！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「超猛，連康橋這種要登山游泳三鐵環台自行車的，根本體育學校，在新竹都可以5A36%，真正的五育均衡！」、「這比例真的太誇張了，新竹學生真的好辛苦」、「在新竹當你考了4A....校排名已經是30%以後的感受真差」、「在新竹沒有4A以上根本沒公立可以讀，超級競爭」、「私立國中就算了，連公立國中都這麼猛，新竹真的是讀書聖地」。
至於為何新竹升學會這麼競爭？其實主要原因是因為，新竹的家長許多都是高社經背景地位，願意投入大量資源和從小培養子女學業跟才藝，補習風氣盛行幾乎已經是常態，在面臨少子化的衝擊下，其他地區的補習班都逐漸減少，唯獨新竹地區沒受到影響。
過去新竹當地百貨「Big City遠東巨城購物中心」也在會考成績出爐時，在臉書發文幽默表示：「新竹是5A的產地，連問成績的方式都跟其他縣市不同，其他縣市會問說『你會考幾個A』，而在新竹直接進化成『你會考5A幾個+』」該貼文當時也引起在地人共鳴。如今115年會考成績出爐，新竹地區多個國中又繳出漂亮的成績單，實在非常厲害！