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美股上週五（5日）各主要指數收跌，亞洲股市週一（8日）受到牽連，接連上演屠殺秀。不過針對全球近期劇烈震盪，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，市場下跌反而提供「更便宜的買點」，並強調AI長期前景依然強勁。根據韓聯社報導，黃仁勳是在8日與SK集團會長崔泰源舉行聯合記者會時發表了上述看法。他表示，AI將如同過去的網路一樣，成為全球基礎建設的一部分，「AI將成為全球基礎設施這點，已經是完全不爭的定論。」針對近期股市下挫，他則幽默回答：「無論股市如何變動，都應該感到非常高興，因為現在能以折扣價買進。」受美國科技股重挫影響，韓國股市劇烈震盪，跌幅一度超過8%，並啟動熔斷機制。其中半導體類股走弱，SK海力士開盤慘跌11%，盤中股價一度跌破200萬韓元關卡，三星電子亦失守30萬韓元大關，整體市場承壓明顯。上週五美股同樣大幅下挫，輝達與美光科技等科技股重挫，費城半導體指數單日暴跌逾10%，市場普遍認為與美國就業數據強勁、引發聯準會升息疑慮升溫有關。