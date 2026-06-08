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摺疊傘壞了不要丟！達人公開神招：還能用很久

某天突然發現手把末端的塑膠頭不見了，導致拿傘或收納都變得不方便，正當準備丟掉淘汰這把雨傘時，她突然靈機一動，將「番茄醬蓋子」取代原本的手把塑膠頭

▲陳映如分享，母親常用的摺疊傘手把塑膠頭脫落，改用「番茄醬蓋子」取代，意外讓雨傘起死回生。（圖／陳映如-Sona Queen的生活筆記本）

雨傘壞掉要丟一般垃圾還是回收？環保局公布正確做法：弄錯罰6000元

其中金屬骨架歸類為「廢金屬」，可交由資源回收車；傘布與塑膠傘柄則屬於「一般垃圾」，交由一般垃圾車清運即可。

▲雨傘屬於複合材質，主要由金屬骨架、塑膠傘柄及防水傘布組成。若未經拆解直接丟入垃圾車，不僅增加清潔隊作業負擔，更可能損壞垃圾車及焚化廠設備。（圖／桃園市環境管理處提供）

梅雨季節到來，不少人都會隨身攜帶摺疊傘應付午後大雨，但若使用頻繁難免會遇到摺疊傘損壞問題，，引來民眾稱讚「這招太實用了！」家事達人陳映如在臉書粉專表示，自家母親有把陪伴多年的摺疊傘，但，沒想到意外修好這把雨傘。陳映如解釋做法，，更透露修好後「這把傘就一直用了好長一段時間，牢固又好用。」貼文曝光後，不少人紛紛留言大讚，「這招太實用了！」、「不說我還以為你那一把是番茄醬玻璃罐，愛物惜物真的是很棒的理念」、「這是一定要給妳拍拍手的啦！學起來了」、「還滿搭的」、「變成獨一無二的傘」。但日常生活還是會遇到雨傘壞掉的狀況，民眾不免好奇「雨傘要丟一般垃圾還是回收？」根據桃園環管處、新北市政府環境保護局指出，雨傘屬於複合材質，主要由金屬骨架、塑膠傘柄及防水傘布組成。若未經拆解直接丟入垃圾車，不僅增加清潔隊作業負擔，更可能損壞垃圾車及焚化廠設備。至於雨傘怎麼丟才正確？建議先使用剪刀或刀片沿傘布縫線剪開，先將傘布與金屬骨架分離，再依材質分別交付回收與垃圾管道，最後也要提醒民眾，建議民眾日常生活做好分類，不只避免荷包損失，也能幫清潔隊簡化後端流程、提高效率。