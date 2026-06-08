梅雨季節到來，不少人都會隨身攜帶摺疊傘應付午後大雨，但若使用頻繁難免會遇到摺疊傘損壞問題，如手把塑膠頭脫落等問題，但這時千萬別直接丟掉，運用生活小物品就能讓它起死回生。家事達人陳映如表示，若摺疊傘手把塑膠頭脫落，可以使用「番茄醬蓋子」取代，改裝後的雨傘不只外型亮眼，還相當實用可以再用好久，引來民眾稱讚「這招太實用了！」
摺疊傘壞了不要丟！達人公開神招：還能用很久
家事達人陳映如在臉書粉專表示，自家母親有把陪伴多年的摺疊傘，但某天突然發現手把末端的塑膠頭不見了，導致拿傘或收納都變得不方便，正當準備丟掉淘汰這把雨傘時，她突然靈機一動，將「番茄醬蓋子」取代原本的手把塑膠頭，沒想到意外修好這把雨傘。
陳映如解釋做法，首先在蓋子內填入黏著膠，接著把傘柄末端插入蓋子中央，並用手扶著固定等待一段時間，等膠完全穩固後再放開，最後再用紙膠帶稍微裝飾一下，外表就如同原本的塑膠配件，更透露修好後「這把傘就一直用了好長一段時間，牢固又好用。」
貼文曝光後，不少人紛紛留言大讚，「這招太實用了！」、「不說我還以為你那一把是番茄醬玻璃罐，愛物惜物真的是很棒的理念」、「這是一定要給妳拍拍手的啦！學起來了」、「還滿搭的」、「變成獨一無二的傘」。
雨傘壞掉要丟一般垃圾還是回收？環保局公布正確做法：弄錯罰6000元
但日常生活還是會遇到雨傘壞掉的狀況，民眾不免好奇「雨傘要丟一般垃圾還是回收？」根據桃園環管處、新北市政府環境保護局指出，雨傘屬於複合材質，主要由金屬骨架、塑膠傘柄及防水傘布組成。若未經拆解直接丟入垃圾車，不僅增加清潔隊作業負擔，更可能損壞垃圾車及焚化廠設備。
至於雨傘怎麼丟才正確？建議先使用剪刀或刀片沿傘布縫線剪開，先將傘布與金屬骨架分離，再依材質分別交付回收與垃圾管道，其中金屬骨架歸類為「廢金屬」，可交由資源回收車；傘布與塑膠傘柄則屬於「一般垃圾」，交由一般垃圾車清運即可。
最後也要提醒民眾，倘若在丟棄垃圾時未依規定進行分類，根據《廢棄物清理法》可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰！建議民眾日常生活做好分類，不只避免荷包損失，也能幫清潔隊簡化後端流程、提高效率。
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家事達人陳映如在臉書粉專表示，自家母親有把陪伴多年的摺疊傘，但某天突然發現手把末端的塑膠頭不見了，導致拿傘或收納都變得不方便，正當準備丟掉淘汰這把雨傘時，她突然靈機一動，將「番茄醬蓋子」取代原本的手把塑膠頭，沒想到意外修好這把雨傘。
貼文曝光後，不少人紛紛留言大讚，「這招太實用了！」、「不說我還以為你那一把是番茄醬玻璃罐，愛物惜物真的是很棒的理念」、「這是一定要給妳拍拍手的啦！學起來了」、「還滿搭的」、「變成獨一無二的傘」。
但日常生活還是會遇到雨傘壞掉的狀況，民眾不免好奇「雨傘要丟一般垃圾還是回收？」根據桃園環管處、新北市政府環境保護局指出，雨傘屬於複合材質，主要由金屬骨架、塑膠傘柄及防水傘布組成。若未經拆解直接丟入垃圾車，不僅增加清潔隊作業負擔，更可能損壞垃圾車及焚化廠設備。
至於雨傘怎麼丟才正確？建議先使用剪刀或刀片沿傘布縫線剪開，先將傘布與金屬骨架分離，再依材質分別交付回收與垃圾管道，其中金屬骨架歸類為「廢金屬」，可交由資源回收車；傘布與塑膠傘柄則屬於「一般垃圾」，交由一般垃圾車清運即可。
最後也要提醒民眾，倘若在丟棄垃圾時未依規定進行分類，根據《廢棄物清理法》可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰！建議民眾日常生活做好分類，不只避免荷包損失，也能幫清潔隊簡化後端流程、提高效率。