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台北股市今（8）日殺聲隆隆，盤中一度跌近2700點，市場恐慌情緒濃厚。不過不少小資族趁機「撿便宜」，零股交易交投氣氛熱絡，不少散戶進場撿便宜，其中元大台灣50（0050）跌破百元，開盤不到半小時就爆出逾1600萬股成交量。0050盤中一度來到98.05元，跌破百元，跌幅近6%，但小資族勇敢進場，零股成交量開盤不到半小時，就破1600萬股。此外，元大台灣50正2（00631L）是追蹤「臺灣50指數」單日正向兩倍報酬的槓桿型ETF，漲時倍數漲，跌時同樣倍數跌，放大市場波動的收益，利用2倍槓桿的效果來在市場上漲時快速增加報酬。所以當0050一度下跌近6%，元大台灣50正2最低跌至32.25元，一度大跌12%，不過小資族買盤進駐，隨後跌勢縮小至5%，上午11點20分成交量來到逾56萬張。