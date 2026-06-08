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▲開學日遇強震！菲律賓規模7.8、建築倒塌1死 海嘯警報震驚太平洋（圖／路透社／達志影像）

▲開學日遇強震！菲律賓規模7.8、建築倒塌1死 海嘯警報震驚太平洋（圖／路透社／達志影像）

▲ 菲律賓開學第一天變噩夢：規模7.8強震來襲、學校倒塌、海嘯警報連日本都跑不掉（圖／路透社／達志影像）

菲律賓民答那峨島今日（8日）遭遇強震侵襲，衝擊波效應迅速擴及整個太平洋地區。這場強震不僅造成菲律賓本地至少1人死亡、多棟建築物倒塌，更引發太平洋海嘯預警，日本從沖繩到茨城縣的太平洋沿岸廣大地區隨即進入緊急應對狀態。這場強震於當地時間8日上午7時37分發生，震央位於民答那峨島薩蘭加尼省（Sarangani）外海約26公里處，是菲律賓自1990年以來最強烈的地震。 更令人揪心的是，今天恰好是菲律賓部分地區的開學第一天，地震發生時許多學生正好在教室裡。強烈搖晃讓學生與教職員紛紛驚慌奔逃出建築物，哥打巴托市聖母大學等多所學校校舍隨即傳出倒塌或受損。目前已確認倒塌的建築物包括哥打巴托市（General Santos City）一棟設有Jollibee速食餐廳與Love Radio廣播室的商業大樓、一處捐贈中心，以及Matanao地區一所高中的校舍。現場強度達破壞性震度7級。哥打巴托市警察局中士羅伯特·達貢（Robert Dagon）向法新社表示：「目前已通報至少1人死亡、4人受傷，這只是初步報告。許多建築物受損，我現在無法一一列舉，因為我們正全力進行搜救。」菲律賓火山與地震研究所（Phivolcs）要求民答那峨9個沿海省份居民立即撤離至高地，包括薩蘭加尼省、達沃西部省、塔威塔威省、蘇祿省等。菲律賓總統小馬可仕同步宣布，民答那峨數個省份學校今日全面停課，並表示「國家政府正在行動，我們不會讓民答那峨孤立無援」。太平洋海嘯預警中心的最新觀測數據顯示，各地實測海嘯波高如下：印尼桑吉爾島0.83公尺（本次最高）、菲律賓達沃0.46公尺、印尼比通0.09公尺、帛琉0.02公尺。菲律賓強震引發的衝擊波，在數十分鐘內就傳遞到日本列島。日本政府隨即在首相官邸危機管理中心設立資訊聯絡室，全面統一協調應對措施。 氣象廳於上午9時5分正式對茨城縣至沖繩縣的太平洋沿岸廣大地區發布海嘯注意報，共涵蓋18個預報區，預測各地最大海嘯波高均為1公尺。消防廳於上午10時30分對沖繩縣內8個市町村發布警戒4級「撤離指示」，包括那霸市、石垣市、沖繩市、豐見城市、宮古島市等5個城市，以及北谷町、宜野座村、北中城村3個町村。那霸市松山的海嘯避難大樓3樓已啟用，附近保育園的幼兒被緊急撤離至此。氣象廳就日本太平洋沿岸各地海嘯注意報一事，於上午10時30分召開緊急記者會，詳細說明各地注意事項，並強調「在海嘯注意報解除前，請勿入海或靠近海岸」。日本政府在高市早苗首相的指示下全面啟動應急機制，茨城縣高萩市中小學課程已全面取消，小笠原村設施宣布臨時關閉，東京灣渡輪停駛、東海汽船部分航班取消，整個日本太平洋沿岸進入高度戒備狀態。京都大學防災研究所西村卓也教授表示：「這是規模非常大的地震，必須對海嘯高度警戒。」目前搜救行動仍在進行中，菲律賓傷亡人數預計將持續攀升，日本各地海嘯注意報也尚未解除，請持續關注最新進展。