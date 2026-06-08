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民眾黨主席黃國昌日前出版新書，書中提及太陽花學運自己是第一批衝入立法院的人，卻被資深媒體人陳信聰打臉稱，「黃國昌在2014年318當晚是在小弟的節目上」，當時是晚上8時到9時錄影，包括黃國昌等人都是在東湖攝影棚錄。對此黃國昌今（8）日回應表示，自己要說的是，那場運動事實上不是任何個人的功勞，是整個世代共同的努力，當時的訴求是《兩岸協議監督條例》，現在完成立法了沒有？如果參與那場運動，但是對民進黨全面執政後根本忘了《兩岸協議監督條例》政治承諾，還配合著民進黨進行政治攻擊，只能夠說尊重，但非常遺憾。對於陳信聰打臉黃國昌並非太陽花第一批衝進立法院的人，黃國昌說，太陽花學運從那天晚上開始到隔天清晨，那是一個非常漫長的過程，從那天中午的時候開會決定要衝，然後到下午的準備。然後到晚上舉辦晚會，按照原本預定的計畫，主持人喊說要爬過圍牆，到最後一路從濟南路蔓延到青島東路迎接清晨，這時候相關的媒體報導非常多。黃國昌表示，後來有作家寫了兩本書，詳實記載裡面完整的過程，大家有興趣的話都可以去看，認為片面進行攻擊大可不必。黃國昌強調，自己出書要說的是什麼？想要說的是面對那一場運動，事實上那不是任何人的功勞，而是整個世代大家共同的努力，但走到今天讓大家比較遺憾的事情是，當初整個運動最重要的訴求是「先立法後審查」，要訂《兩岸協議監督條例》。2016年民進黨全面執政，搞到2024年整整8年的時間，《兩岸協議監督條例》現在在哪裡？完成立法了沒？黃國昌說，每一個人都有自己的政治選擇，如果參與過那一場運動，但對民進黨全面執政後根本忘了《兩岸協議監督條例》政治承諾，還配合著民進黨進行政治攻擊，只能夠說尊重，但非常遺憾。