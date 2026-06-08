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高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機2日上午8時訓練時傳出失事墜毀意外，造成2名中校飛官殉職。空軍除了T-34教練機服役40年外，空運主力的C-130H運輸機首批返國服役也陸續滿40年，先前媒體報導曾傳出採購10架性能最先進的C-130J型運輸機，另外升級10架C-130H。空軍官員今（8）日表示，由於C-130H升級美方提供的工項、時程及預算經評估後不符合效益，因此國防部決定改以採購新機的方式進行替換，替換時間與建案正在進行中。立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄，針對「國軍老舊主要裝備汰除期程與戰力銜接配套規劃」進行專案報告。民進黨立委陳俊宇詢問C-130H運輸機更新規劃，目前國防部評估進度。空軍參謀長李慶然回應表示，美方提供的功項、時程及預算經評估後不符合效益，因此國防部決定改以採購新機的方式進行替換，替換時間與建案正在進行中，後續會用購新機的方式進行替換，替換時間與建案正在進行中。李慶然補充說，C-130運輸機的使用壽限只到一半，有些甚至一半都沒到，空軍要替換主要基於安全考量，因爲零附件獲得面臨消失性商源問題，安全是國軍第一個考量，會分階段做汰換。陳俊宇又問相關預算是否會列入116年度國防部預算中，運輸機隊規模是否會維持20架？李慶然答覆說，明年度預算按照國防部建案作業規定要在5月31日，會積極爭取在明年之前完成，放入117年度預算。