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6月幸運之神降臨！4星座迎財運高峰 巨蟹座正偏財雙旺、事業大爆發

▲金牛座終於迎來努力後的收穫期，工作與投資皆有亮眼表現，可望突破過去瓶頸，迎接事業與財務成果。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

▲獅子座靠著人際魅力獲得貴人助攻，事業與感情雙雙升溫，有望在職場嶄露頭角並獲得額外收入。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

▲雙子座因生日月加持，人脈與合作運大開，適合開展新計畫與拓展人脈。（示意圖／取自photoAC）

▲巨蟹座被視為最大贏家，不僅正財、偏財同步走強，還有升遷加薪機會。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）

轉眼間2026年已邁入6月，而今（8）日晚間恰逢威力彩連續槓龜27期、頭獎上看8.3億元，讓不少民眾期待好運降臨。對此，《搜狐網》命理專欄盤點本月運勢最旺的4個星座，獅子座、雙子座及巨蟹座將成為本月最受幸運之神眷顧的4大星座，其中巨蟹座迎來12年一遇的罕見財運旺季，不僅正財、偏財同步走強，還有升遷加薪機會。金牛座在上半年持續默默耕耘，如今終於迎來收成時刻。先前卡關已久的工作計畫或事業瓶頸，到了6月有望逐步突破，職場表現受到肯定，地位也更加穩固，連帶帶動薪資與獎金成長。除了本業發展順利之外，長期布局的投資也有機會繳出不錯成績單。另一方面，家人與朋友將成為金牛座最強後盾，在關鍵時刻給予支持與協助。感情方面則朝向穩定務實發展，關係更加成熟踏實。6月對獅子座而言，可說是人緣與運勢同步看漲的一個月。隨著金星帶來助力，獅子座在職場上的魅力大幅提升，不僅容易獲得主管青睞，遇到問題時也有貴人主動伸出援手。良好的人際互動還可能為獅子座帶來額外收入機會，無論是合作案或副業發展，都有望出現新的突破。在感情領域同樣值得期待，單身者有機會認識心儀對象；已有伴侶者則能享受甜蜜且穩定的相處時光。迎來生日月的雙子座，整體運勢呈現明顯上升趨勢。這段期間創意與靈感特別豐富，無論是規劃新計畫、投入新領域或思考轉換跑道，都有不錯的發展空間。此外，人際運同步升溫，有望認識對未來事業有幫助的重要人脈，進一步帶來合作機會與資源。若本身有兼職、副業經營，也有望增加額外收入來源。感情方面因個人魅力提升，單身者不排除遇見理想型對象，桃花運勢相當亮眼。榮登本月運勢冠軍的巨蟹座，被認為正站在難得的財富轉折點上。6月堪稱巨蟹座12年一遇的「財富黃金期」，在木星加持下，許多原本停滯不前的計畫可望快速推進，工作表現也更容易受到主管看見與肯定。事業發展順利之餘，升遷與加薪機會也隨之而來。更令人稱羨的是，巨蟹座本月不只正財運旺盛，偏財運表現同樣亮眼，不論是理財規劃、副業經營甚至額外收入來源，都有不錯收穫。此外，巨蟹座本月貴人運特別強勁，來自長輩、主管或親友的支持與協助，將成為推動計畫成功的重要助力。對巨蟹座而言，6月不僅是財運起飛的關鍵月份，更可能是人生邁向新階段的重要轉折點。