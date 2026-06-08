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▲金秀賢去年3月底聲淚俱下舉行記者會後，就暫停所有演藝工作了。（圖／翻攝自연합뉴스TV YouTube）

▲《橫豎研究所》主持人兼代表金世義（如圖）目前在拘留中。（圖／翻攝自가로세로연구소YouTube）

男星金秀賢沉寂1年後，經紀公司今（8）日證實，他已敲定於7月14日赴菲律賓拍攝時尚品牌廣告，正式復出。先前爆料他桃色醜聞的《橫豎研究所》代表金世義，已被警方查出是利用AI技術偽造已故女星金賽綸的聲音與對話紀錄進行惡意抹黑，目前已遭拘留移送。金秀賢方也決定強勢回擊，計畫將損害賠償金額大幅提高至300億韓元（約新台幣6.1億元）。金秀賢所屬經紀公司GOLDMEDALIST正式向媒體證實：「下個月將在菲律賓進行廣告拍攝。」品牌為菲律賓代表性時尚品牌「BENCH」，拍攝的是平面廣告，日期為7月14日，這是金秀賢暫停活動1年後，復出的首個公開行程。由於廣告代言人極度依賴其在大眾心中的形象，品牌的選擇通常非常謹慎。在歷經重大風波後，金秀賢仍被選為品牌代言人，被業界解讀為他已開始進入恢復大眾信賴的階段，具有重大意義。回顧整起風波，金秀賢自去年3月起，遭YouTube頻道《橫豎研究所》代表金世義指控，稱其在已故演員金賽綸未成年時期與對方交往，並聲稱女方的過世是由於金秀賢方的債務施壓所致。種種私生活爭議與指控重創金秀賢形象，導致他原定公開的 Disney+ 影集《山寨人生》（Knock Off）製作全面停擺、無限期推遲上線，更有部分代言品牌宣布與其解約，甚至遭到多家合作品牌提告求償，索賠總額估計高達100億韓元（約新台幣2億元）以上。而這場長達一年的法律攻防近期迎來了全新轉機。檢警調查指出，金世義涉嫌散布虛假事實，警方更判定他利用生成式AI技術偽造了已故金賽綸的聲音，甚至連當時作為交往證據提出的KakaoTalk（通訊軟體）對話紀錄也是憑空捏造的。南韓法院以「有湮滅證據及逃亡之虞」為由簽發了逮捕令，雖然金世義方隨後提出拘留審查申請（羈押異議抗告），但已於本月 2 日遭到法院駁回。警方認定金世義涉嫌違反《資訊通信網法》誹謗罪、跟蹤騷擾防治法、性暴力犯罪處罰法（散布拍攝影像等）、未遂強制及恐嚇等多項罪名，案情重大，已將其以拘留狀態移送檢察機關。金秀賢方的法律代理人痛批，金世義散佈未經證實的指控、扭曲事實因果來操弄大眾輿論，導致了史上首見的惡劣事件。因此金秀賢方計畫將對金世義提起的損害賠償請求金額，從原本的120億韓元大幅提高至300億韓元，繼續採取強硬的法律手段應對。