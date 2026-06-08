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三班護病比入法最晚後天預告 石崇良公布時程

護理師公會全聯會提三大訴求 石崇良：薪資會建立監測機制

三班護病比入法，預計明年分階段上路，但衛福部尚未預告「醫療機構設置標準」修正草案，衛福部長石崇良今（8）日出席護理師公會全聯會記者會時提到，預計後天正式預告。先前曾因三班護病比一事謠傳石崇良與護理師公會不合，他今天也笑說，出席記者會是要來闢謠，「我跟理事長感情一定好到超乎你們的想像。」石崇良今日出席護理師公會全聯會「友善留任，台灣醫療加值」記者會。先前曾因三班護病比入法一事，傳出石崇良被護理界「背叛」。而石崇良今日一到場，致詞時笑說自己是要來「闢謠」。石崇良說，「有人覺得，我跟理事長的感情是很不好。我今天一定要來這裡跟她手牽手，因為事實上我跟理事長的感情一定好到超乎你們的想像。」不過，「醫療機構設置標準」修正草案尚未正式預告。石崇良表示，最快是明天，但入中間的行政程序有一點未銜接好的部分，預計後天會預告；相關標準則會依照113年所發布。實施的日期，石崇良表示，確定以醫學中心在明年5月20日；區域醫院在117年1月1日實施；地區醫院及山地、離島、花東地區醫院不分層級，在117年的5月1日實施三班護病比。針對護理人員長期面臨的人力與工作環境問題，全聯會提出3大精進訴求，理事長陳麗琴提到，呼籲政府透過健保支付制度調整，提高護理相關給付標準，引導醫療院所由短期補貼走向固定薪資提升。在資源監督方面，陳麗琴說，支持衛福部成立「醫療人力研究精進小組」，並期待護理界推薦達2分之1、保障不少於3分之1，協力建立更公開透明的專款專用監測機制，確保政府投入資源真正回饋第一線護理人員，提升基層福祉。陳麗琴建議，設立留任加值專款，鼓勵長期留任，同時加強偏鄉離島及中小型醫院的人力支持。石崇良提到，希望更多的護理人力讓病人照顧不受影響，因此除了增加人力，留下人力也必須並進。他分享，統計至今年5月，相較去年同期增加4千9百多人，護理執登人數超過19萬8千人、而有執照的護理人力31萬多人。至於如何達到留任、回流並進。石崇良表示，先前提過會連4年增加急性一般病床護理費，到今年第一季健保點值達到0.933；而接下來不會再不斷強調點值，而是開始進行「同工不同酬」，配合人力政策調整支付標準，因為剛好進入明年總額成長，對於護理明年挹注，會積極爭取增加「一定不會比今年少」。另外，薪資部分會建立監測機制。石崇良指出，包含健保投保薪資是反映「本薪」成長，獎金可能是補充保費，健保會持續以投保薪資的變動，作為監測標的；同時照護司也有申訴平台可提供反映。未來會要考慮，若優於三班護病比標準，在健保機制上預計會補強。石崇良說，會持續從制度上更為有彈性的進行。