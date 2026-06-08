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隨著紐約尼克在客場連拿兩勝、帶著2：0的絕對優勢回到大蘋果，全城早已陷入封王前夕的躁動。在即將於麥迪遜廣場花園（MSG）開打的關鍵第三戰前夕，有紐約鐵粉直接前往馬刺隊下榻的飯店「堵人」，對著準備登上球隊巴士的馬刺22歲超級中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）無情叫囂，高喊要送他去「打高爾夫球」，挑釁意味空前濃厚。在社群媒體流傳的一段影片中，可以看到馬刺隊在紐約下榻飯店外準備搭車前往球館時，現場已聚集不少尼克死忠球迷「卡位等人」。當身高達224公分的法國超級中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）現身時，現場隨即響起巨大噓聲與叫喊聲，氣氛瞬間升溫。其中一名球迷更是直接對著文班亞馬大喊：「嘿Wemby，準備去打高爾夫吧！」這句話在美國體育文化中帶有明顯挑釁意味，暗指球隊即將被淘汰、提前結束賽季放暑假。畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳，也讓紐約球迷的垃圾話火力成為討論焦點。尼克球迷的高調並非毫無依據。球隊在客場聖安東尼奧已連下兩城，帶著2：0優勢回到主場，距離隊史久違冠軍只剩一步之遙。由於歷史數據顯示，NBA季後賽尚未有球隊能在0：3落後情況下完成逆轉，使得G3被視為系列賽的關鍵轉折點，一旦尼克再下一城，幾乎等同握有封王門票。值得一提的是，馬刺在歷史上曾在1999年總冠軍賽於麥迪遜廣場花園擊敗尼克奪冠，這段過往也讓本次對決更添火藥味。27年後兩隊再度在同一舞台交鋒，如今角色互換、局勢翻轉，也讓這一輪系列賽更具戲劇性。隨著G3即將登場，場內外的張力同步升高。對尼克球迷而言，這不只是比賽，更像是一場等待超過半世紀的情緒宣洩；而對馬刺與文班亞馬來說，如何在紐約山呼海嘯般的壓力中穩住局面，將成為最大考驗。