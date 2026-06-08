台北101又有全新話題打卡點。今年初美國傳奇攀岩大師亞歷克斯・霍諾德（Alex Honnold）以 91分鐘、無繩索徒手攀爬508公尺的台北101，創下震驚全球的垂直攀爬紀錄。之前就有粉絲不斷敲碗，希望能打造一座101模型讓人體驗爬高，現在真的成真了。台北101董事長賈永婕表示，自6月起於101四樓都會廣場舉辦《台北101登峰造極攝影體驗》裝置藝術特展，現場有高達8公尺的「微型台北101」模型，讓民眾免登高空就能親身體驗霍諾德當時傲視群雄、攀登巔峰的視角。
📌 8公尺高的101怎麼玩？三大亮點、玩法全攻略
該座台北101模型以大樓最頂端的兩斗造型為核心設計，還原了霍諾德攀爬路徑中，四角安置的「龍型」與「如意」結構。特展主要有三大用途與體驗方式：
玩法一：定格時尚大片！登上8米平台與101塔尖互動
報名體驗的民眾可以走上8公尺高的藝術平台，在專業安全設備的保護下，與101塔尖拍照。現場設有專業攝影團隊掌鏡，在獨特的建築穹頂視角下，拍出專屬的巔峰時尚大片。
玩法二：收藏靈魂單品！六款限量「城市極限系列」周邊
活動周邊同步推出六款限量「城市極限系列」周邊商品，有衣服、外套、提袋、水壺和襪子，將「極限標語」與「508M高度紀錄」融入日常穿搭，刻畫出挑戰極限的張力，傳遞向上突破的力量。
玩法三：邁向真實巔峰！觀景台推出高空專屬體驗優惠（5/28 ~ 6/30）
📌 開放時段與預約報名方式一次看
想要搶先卡位拍照、體驗登峰造極，台北101採「分階段開放」與「APP預約制」：
●更多相關訊息：《台北101登峰造極攝影體驗》裝置藝術特展官網
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該座台北101模型以大樓最頂端的兩斗造型為核心設計，還原了霍諾德攀爬路徑中，四角安置的「龍型」與「如意」結構。特展主要有三大用途與體驗方式：
玩法一：定格時尚大片！登上8米平台與101塔尖互動
報名體驗的民眾可以走上8公尺高的藝術平台，在專業安全設備的保護下，與101塔尖拍照。現場設有專業攝影團隊掌鏡，在獨特的建築穹頂視角下，拍出專屬的巔峰時尚大片。
玩法二：收藏靈魂單品！六款限量「城市極限系列」周邊
活動周邊同步推出六款限量「城市極限系列」周邊商品，有衣服、外套、提袋、水壺和襪子，將「極限標語」與「508M高度紀錄」融入日常穿搭，刻畫出挑戰極限的張力，傳遞向上突破的力量。
玩法三：邁向真實巔峰！觀景台推出高空專屬體驗優惠（5/28 ~ 6/30）
- 101F祕境花園：雙人同行體驗價$1,899，登頂101樓「蕨蘭秘境」，在全台最高花園俯瞰城市脈動。
- Skyline 460：挑戰全亞洲最高戶外平台、在海拔460公尺俯瞰360度無遮蔽的台北美景。活動期間體驗即加贈限量紀念徽章，親身感受最接近霍諾德登頂 508公尺紀錄的壯闊景觀。
想要搶先卡位拍照、體驗登峰造極，台北101採「分階段開放」與「APP預約制」：
●即日起~6/30，受邀會員搶先體驗，可先查看會員 APP 是否收到活動邀約通知，受邀會員即可搶先體驗《登峰造極》登頂攝影。立即打開APP●尚未收到邀約的民眾也別不用扼腕，本活動預計7/1起正式開放大眾參與，現在即可先手刀預約拍照時段。一般民眾搶先預約入口
●更多相關訊息：《台北101登峰造極攝影體驗》裝置藝術特展官網
|開放階段
|開放時段
|預約資格與報名方式
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第一階段：
會員專屬月
|
即日起 ~ 6月30日
(6/5 - 6/18 受邀會員優先)
|
【受邀會員搶先體驗】
請立即打開「台北101會員APP」查看是否收到活動邀約通知。收到通知的受邀會員即可直接於APP內搶先預約拍照時段。
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第二階段：
大眾全面開放
|7月1日起 ~ 正式登場
|
【一般民眾手刀預約】
尚未收到邀約的民眾也別扼腕。活動預計自7/1起正式開放大眾參與，現在可透過「一般民眾搶先預約入口」網頁，提前手刀卡位。