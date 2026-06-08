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▲《台北101登峰造極攝影體驗》裝置藝術特展分兩階段，一是受邀貴賓，可直接在台北101的APP收到邀約，第二階段是開放一般民眾預約，現在已可以到官網直接預約選日期。（圖／翻攝自台北101官網）

101F祕境花園：雙人同行體驗價$1,899，登頂101樓「蕨蘭秘境」，在全台最高花園俯瞰城市脈動。





Skyline 460：挑戰全亞洲最高戶外平台、在海拔460公尺俯瞰360度無遮蔽的台北美景。活動期間體驗即加贈限量紀念徽章，親身感受最接近霍諾德登頂 508公尺紀錄的壯闊景觀。





▲台北101團隊打造一座8公尺大小的101裝置藝術，供民眾拍照打卡，董事長賈永婕（如圖）也親自示範如何拍美照。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

●即日起~6/30，受邀會員搶先體驗，可先查看會員 APP 是否收到活動邀約通知，受邀會員即可搶先體驗《登峰造極》登頂攝影。立即打開APP

開放階段 開放時段 預約資格與報名方式 第一階段： 會員專屬月 即日起 ~ 6月30日 (6/5 - 6/18 受邀會員優先) 【受邀會員搶先體驗】 請立即打開「台北101會員APP」查看是否收到活動邀約通知。收到通知的受邀會員即可直接於APP內搶先預約拍照時段。 第二階段： 大眾全面開放 7月1日起 ~ 正式登場 【一般民眾手刀預約】 尚未收到邀約的民眾也別扼腕。活動預計自7/1起正式開放大眾參與，現在可透過「一般民眾搶先預約入口」網頁，提前手刀卡位。

台北101又有全新話題打卡點。今年初美國傳奇攀岩大師亞歷克斯・霍諾德（Alex Honnold）以 91分鐘、無繩索徒手攀爬508公尺的台北101，創下震驚全球的垂直攀爬紀錄。之前就有粉絲不斷敲碗，希望能打造一座101模型讓人體驗爬高，現在真的成真了。台北101董事長賈永婕表示，自6月起於101四樓都會廣場舉辦《台北101登峰造極攝影體驗》裝置藝術特展，現場有高達8公尺的「微型台北101」模型，讓民眾免登高空就能親身體驗霍諾德當時傲視群雄、攀登巔峰的視角。該座台北101模型以大樓最頂端的兩斗造型為核心設計，還原了霍諾德攀爬路徑中，四角安置的「龍型」與「如意」結構。特展主要有三大用途與體驗方式：報名體驗的民眾可以走上8公尺高的藝術平台，在專業安全設備的保護下，與101塔尖拍照。現場設有專業攝影團隊掌鏡，在獨特的建築穹頂視角下，拍出專屬的巔峰時尚大片。活動周邊同步推出六款限量「城市極限系列」周邊商品，有衣服、外套、提袋、水壺和襪子，將「極限標語」與「508M高度紀錄」融入日常穿搭，刻畫出挑戰極限的張力，傳遞向上突破的力量。