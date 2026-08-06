2026 上半年全台新車銷量突破 20 萬大關，Toyota 國產休旅「Corolla Cross」一人就獨佔總銷量的十分之一，再度刷新 Altis 與 Yaris 紀錄成為新一代國民神車！究竟這款售價 80 萬起的神車憑什麼買爆？隨著台灣 TNCAP 撞擊測試結果被網友重新挖出，其獲得「五星最高評等」的安全實力，成為讓大家心服口服關鍵主因。
🟡五星撞擊測試結果曝光 四大防護甩開鋁罐車
根據 TNCAP 官方 2023 年公布的撞擊測試數據，受測車款 Corolla Cross 汽油豪華版一舉拿下 5 星最高評等，在四大核心項目中，成人保護高達 85%、兒童保護 80%、行人保護 82% 以及安全輔助 68%。受測車輛在前方與側方撞擊試驗中，駕駛與乘客重要部位多獲得「優良」防護。過去國產車常被酸「板金薄、鋁罐車」，這份五星權威認證不僅破除傳統刻板印象，更成為家庭客與自用買盤放心下訂的最大強心針。
🟡神車七大災情車友狂酸 漏水隔音差最難接受
儘管有五星撞擊安全光環加持，Corolla Cross 在實際車主體驗中仍有不為人知的缺點。汽車平台彙整車友吐槽的「七大災情」，包含早期頗具爭議的車頂漏水問題；部分高階車型（如 94.5 萬版本）未標配盲點偵測與電動座椅；以及底盤懸吊偏軟，行經坑洞或爬坡時易產生晃動感導致乘客暈車。此外，不論汽油或油電版，隔音表現甚至被點名「不如自家小車」，風切聲與加速引擎聲均相當明顯。
🟡高保值省油車室大升級 銷量獨占一成難超越
不過瑕不掩瑜，Corolla Cross 之所以能稱霸市場，關鍵在於其優異的油耗表現、高保值率，以及比傳統轎車更寬敞的車室空間與視野，完美切中台灣人的購車實用需求。綜合 TNCAP 的五星安全認證、品牌強大的保養後勤與適中的價格帶，成功讓廣大車主甘願買單，創下全台每賣出十台新車就有一台是 Corolla Cross 的現象級銷售奇蹟。
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根據 TNCAP 官方 2023 年公布的撞擊測試數據，受測車款 Corolla Cross 汽油豪華版一舉拿下 5 星最高評等，在四大核心項目中，成人保護高達 85%、兒童保護 80%、行人保護 82% 以及安全輔助 68%。受測車輛在前方與側方撞擊試驗中，駕駛與乘客重要部位多獲得「優良」防護。過去國產車常被酸「板金薄、鋁罐車」，這份五星權威認證不僅破除傳統刻板印象，更成為家庭客與自用買盤放心下訂的最大強心針。
儘管有五星撞擊安全光環加持，Corolla Cross 在實際車主體驗中仍有不為人知的缺點。汽車平台彙整車友吐槽的「七大災情」，包含早期頗具爭議的車頂漏水問題；部分高階車型（如 94.5 萬版本）未標配盲點偵測與電動座椅；以及底盤懸吊偏軟，行經坑洞或爬坡時易產生晃動感導致乘客暈車。此外，不論汽油或油電版，隔音表現甚至被點名「不如自家小車」，風切聲與加速引擎聲均相當明顯。
🟡高保值省油車室大升級 銷量獨占一成難超越
不過瑕不掩瑜，Corolla Cross 之所以能稱霸市場，關鍵在於其優異的油耗表現、高保值率，以及比傳統轎車更寬敞的車室空間與視野，完美切中台灣人的購車實用需求。綜合 TNCAP 的五星安全認證、品牌強大的保養後勤與適中的價格帶，成功讓廣大車主甘願買單，創下全台每賣出十台新車就有一台是 Corolla Cross 的現象級銷售奇蹟。