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蔡其昌子弟兵加入 28歲林俊裕成最年輕發言人

▲28歲的林俊裕，是何欣純團隊最年輕的發言人。（圖／記者顏幸如攝，2026.06.08）

黑白工作T首亮相！何欣純喊拚好生活

距離年底九合一選舉只剩173天，民進黨台中市長參選人何欣純今（8）日公布競選發言人團隊，除了找來3位火力強大的市議員江肇國、陳淑華、林德宇坐鎮，立委蔡其昌也借將子弟兵支援，年僅28歲的蔡其昌服務處主任林俊裕正式加入團隊，成為何欣純陣營最年輕的發言人。何欣純的3位市議員發言人各有民進黨派系背景，包括英系的陳淑華、正國會的江肇國以及新潮流的林德宇。陳淑華是西屯區六連霸議員，江肇國深耕中西區多年，林德宇則曾擔任屏東、彰化縣政府新聞處長，熟悉媒體與政策攻防。3人今天也齊聲批評市長盧秀燕，認為她「只會個人秀」，面對政策卡關與市政問題，始終拿不出有效解方，與其在議會一再質詢，不如支持真正願意做事的何欣純，為大台中帶來更好的未來。最受矚目的新面孔是年僅28歲的林俊裕。大學畢業後，他曾擔任前台北市議員邱威傑（呱吉）及前立委陳柏惟助理，3年前被蔡其昌延攬進團隊。年紀雖輕但行事穩健，很快升任蔡其昌服務處主任。據了解，何欣純獲民進黨徵召參選後，蔡其昌便先安排林俊裕協助她的海線布局，近日正式加入競選團隊。何欣純表示，希望透過年輕世代的加入，為選戰帶來更多創新思維與年輕觀點。林俊裕指出，台中整體環境對年輕人仍不夠友善，低薪與高房價問題讓不少青年喘不過氣，希望未來能推動更貼近年輕人的政策與城市願景。何欣純今天同步公布「台中純派」工作T，展現團隊識別。黑、白兩色系設計，正面僅印上一個紅色「純」字，背面則結合中文、英文及羅馬拼音台文呈現「台中純派」。何欣純笑說，「派」這個字的中文和台語念法，各自有不同意涵。至於近期網路聲量明顯超越對手，她認為代表自己的選戰策略與政策主張逐漸獲得市民認同，大家期待的是真正能解決問題、讓市民過好生活的市長。