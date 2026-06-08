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▲尼克自從首輪G3輸球之後，他們就再也沒有遭遇敗仗，連續兩輪完成橫掃，球迷瘋狂慶祝。（圖／翻攝自紐約尼克 X）

▲麥迪遜廣場花園不只是NBA紐約尼克隊主場，也是許多演唱會的場地，泰勒絲被傳要在此辦婚禮。（圖／翻攝自wiki）

NBA總冠軍賽戰火將燃至「籃球聖地」麥迪遜廣場花園（MSG），紐約尼克隊目前在大比分以2：0領先聖安東尼奧馬刺隊，距離球隊自1973年以來、長達53年的首座冠軍金盃僅剩兩勝之遙。隨著總冠軍賽G3即將開打，全紐約陷入近乎失控的狂熱氛圍，連好萊塢傳奇導演史派克·李（Spike Lee）都激動預言：「若奪冠，紐約將會是一場愛的派對！」作為尼克隊的頭號死忠球迷，史派克·李受訪時展現了對球隊深厚的情感。他強調，這份對尼克的熱愛源於父親的傳承，即便坐在場邊搖滾區數十年，他依然是那個13歲時在看台藍色座位上為球隊吶喊的少年。面對這場睽違半世紀的奪冠機會，他深信夢想即將實現：「這會發生的，我告訴你，這真的會發生！那會非常瘋狂，但不會是暴動，而是一場充滿愛的派對，即便陌生人也會互相擁抱與親吻，因為我們是紐約人。」然而，這股熱潮也帶來了嚴格的管控。據法國媒體人奧班（Maxime Aubin）透露，為了應對賽前的高強度安保需求，NBA官方已通知媒體，賽前兩隊更衣室將不再開放，甚至在開賽前1小時15分鐘起，場邊區域也將嚴格限制媒體進出，顯示出本場比賽的規格已達到了前所未有的層級。面對麥迪遜廣場花園震耳欲聾的歡呼聲與噓聲，馬刺前鋒尚帕尼（Julian Champagnie）直言：「一下大巴就能感受到球迷的瘋狂，有歡呼、有噓聲，還有無數的中指。這就是紐約。」馬刺隊總教練強森（Mitch Johnson）則認為，球隊曾在聖誕大戰及維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama）所帶來的關注下，於此地打過球，這有助於球員適應環境。陣中球員瓦塞爾（Devin Vassell）在談及G3心態時，僅用一個詞形容：「專注」。他表示：「現場環境會非常混亂，球迷、媒體、外界聲音都會很瘋狂，但我們不能受到干擾。我們在更衣室裡知道自己有很好的機會，我們只需保持專注。」目前馬刺處於系列賽0 2落後的劣勢，G3對他們而言是背水一戰。強森總教練強調，這場比賽的利害關係極高，馬刺隊將會以嚴謹的態度迎戰。