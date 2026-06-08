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美國就業數據表現強勁，市場對聯準會(Fed)升息預期升高，推升美元指數重新站上100大關，費半指數單日重挫逾10%，創下2020年疫情以來最大跌幅，台北股、匯市今（8）日也雙殺，台股一度跌超2700點，新台幣兌美元重貶1.73角，下探31.648元。外匯專家李其展接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，若台股續跌、外資持續退場，新台幣貶值空間會增加，31.7元是否貶破成為短線觀察重點。李其展表示，目前美元指數呈現箱形整理，屬於偏強震盪，還在區間95.55至100.6大區間震盪，除市場預期美國聯準會升息可能提前，目前預期不至於在6月就升息，可能從年底提前至10月，加上中東戰事又有變數，伊朗對以色列發射飛彈影響，這些都支撐美元走強。不過，美股費半指數重挫，連帶也影響亞股表現，台股今日盤中也一度崩跌逾2700點，李其展表示，新台幣今日早盤最重貶值1.73角，來到31.648元，還可以，匯率也會跟著台股波動，但波動沒那麼大，不太可能一下子就貶到32元。由於台股跌勢收斂一些，目前新台幣在31.646元盤整。至於新台幣還會繼續貶值下去嗎？李其展認為，除要觀察美元表現之外，若台股繼續跌，外資持續退場，新台幣貶值空間確實會增加，只是會貶到什麼價位，近期新台幣在31.3元至31.7元區間震盪，目前先觀察是否會貶破31.7元。