我是廣告 請繼續往下閱讀

有「兆元男」之稱的AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，近期前往韓國，登上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，透露最喜歡的歌手是MAMAMOO成員華莎，就連剛出的新歌都知道，展現出滿滿粉絲心。沒想到黃仁勳近日追星成功，MAMAMOO在昨（7）日舉行單曲專輯《4WARD》的簽售，有粉絲提到黃仁勳是她粉絲的事情，華莎竟表示早就知道，還害羞到狂遮臉，讓粉絲直接喊話黃仁勳：「輝達尾牙找她吧。」有粉絲在今日於Threads分享到MAMAMOO簽售的現場影片，只見原本認真在幫粉絲簽名的華莎，聽到粉絲提到黃仁勳是自己粉絲後，激動表示自己早就知道，在訪談剛出來的時候就已經知道，還害羞到用紙狂遮臉，可愛模樣讓粉絲都笑翻。這段影片公開才9小時，就狂吸8.5萬瀏覽，大批粉絲紛紛表示：「華莎反應好可愛，敲碗跟乾爹見面」、「好想看黃仁勳跟華莎拍〈so cute 〉」、「滿想看黃爸跟華莎相見歡欸。」還有人直接敲碗輝達尾牙找華莎當表演嘉賓。黃仁勳日前登上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，劉在錫提到外界盛傳黃仁勳私下常聽K-POP，黃仁勳不否認表示：「誰不喜歡〈GOLDEN〉呢？」還跟著哼唱了兩句：「Up！Up！」接著黃仁勳主動提到自己很喜歡華莎，讓劉在錫瞬間瞪大雙眼驚呼：「華莎！？」黃仁勳則接著說：「華莎非常棒，你知道〈Good Goodbye〉那首歌嗎？」還就連新歌〈So Cute〉都知道，直接真粉絲認證！