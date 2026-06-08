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師園鹹酥雞吃到炸昆蟲！照片、影片清晰 同鍋油炸出民眾恐慌

業者出面道歉、承諾停業清消！6/6師園板橋店全額退費

▲師園鹽酥雞公開清消照片。（圖／翻攝自Threads）

▲師園鹹酥雞負責人謝富順道歉全文。（圖／翻攝自Threads）

知名連鎖「師園鹹酥雞」爆食安問題，社群Threads有消費者指出，在府中購買的鹽酥雞差點吃到深色炸昆蟲，影片與照片證據清晰，不少網友反胃直呼「像蜜蜂，又像翅膀被炸爛的蟑螂」，引發吃到「同一鍋油炸出來的食物」的恐慌。獲網友認同「公關處理100分」。社群平台Threads上，有消費者發文「吃鹽酥雞吃到這隻？請問是什麼昆蟲」，在府中師園買炸物回家、倒入盤中時發現，以叉子翻出一隻深色的「不明昆蟲屍體」，由於影片與照片證據清晰，讓不少網友反胃直呼「感覺超像蟑東西」、「像蜜蜂，又像翅膀被炸爛的蟑螂」，還有人詢問AI獲得「符合德國小蟑螂的特徵」的答覆。引起當日也有在該店購買的其他消費者傻眼，「我們是同一鍋 我22:50 消費的 要瘋了」、「看到餐點裡有蟲根本一輩子陰影」，事件發酵後，引發吃到「同一鍋油炸出來的食物」的恐慌。師園鹹酥雞負責人謝富順於發文下出面留言並道歉，表示：「我們沒有把關好應有的出餐品質,為您致上最深的歉意」，說明師園鹽酥雞板橋店將暫停營業、全體同事大掃除，並安排消毒公司全店消毒。上班日會主動聯繫衛生局，配合檢查，改善所有缺失。謝富順說明：「如果當事人或其他顧客在用餐後有任何身體不適，請立即就醫，並且跟我們保持聯繫，我們會負起所有的責任。」根據原貼文的消費時間應是2026年6月6日晚間。謝富順坦言「因板橋店當日油鍋是共用油鍋，當日在師園鹽酥雞板橋店消費的顧客，不論是現場購買、線上點餐或外送平台，只要持發票或購買證明，都可以申請全額退費。」還強調若發票遺失也可以聯繫，「我們的退費原則上沒有期限」都會協助處理。他更強調「把食品衛生和出餐品質顧好，是我們最基本的責任，這次沒有做好，辜負了所有客人的期待感到非常抱歉，我們會努力改善，避免這類的事情再發生。」由於業者迅速出面，從自主停業清消、通報衛生局稽查到檢討反省並提供退費處理，都直球回應並說明清楚；甚至陸續上傳油炸鍋、食品餐台設備掃除後的照片，並表示「這件事情很懊悔再跟大家說一聲抱歉」，獲網友破萬讚認同表示：「雖然很有陰影，不過老闆回覆且願意處理是好事」、「這公關處理100分」、還有人直呼「留友看，比起那些硬凹的店家 態度滿分」。您好我是師園鹽酥雞負責人 謝富順我們沒有把關好應有的出餐品質,為您致上最深的歉意：我們今天會先做以下處理：1.師園鹽酥雞板橋店今日暫停營業，全體同事進行全店大掃除，並且安排消毒公司在今日大掃除後做全店消毒。明天上班日會主動聯繫衛生局，配合檢查，改善所有缺失。2.如果當事人或其他顧客在用餐後有任何身體不適，請立即就醫，並且跟我們保持聯繫，我們會負起所有的責任。3.原貼文的消費時間應該是 2026/06/06 晚間。因板橋店當日油鍋是共用油鍋，如果在2026/06/06 在師園鹽酥雞板橋店消費的顧客，不論是現場購買、線上點餐或外送平台，只要持發票或購買證明，都可以申請全額退費。若發票遺失，也可以跟我們聯繫，只要能確認消費紀錄，我們也會協助處理。把食品衛生和出餐品質顧好，是我們最基本的責任，這次沒有做好，辜負了所有客人的期待感到非常抱歉，我們會努力改善，避免這類的事情再發生。師園鹽酥雞負責人謝富順