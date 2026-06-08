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日本人票選「最想移居國家」！台灣意外奪冠：4理由上榜

▲日本網紅以「如果不住日本，你最想住在哪個國家？」為題舉辦網路票選活動，台灣意外奪得冠軍寶座。（圖／美聯社／達志影像）

理由包含「台灣在地食物與水果美味」、「遇到颱風時會由政府宣布停班停課」、「不少店家允許攜帶寵物進出」，以及「統一發票能對獎增加中獎機會」

日本沒有颱風假、發票對獎！比起放假更在乎「怎麼到公司」

▲日本並沒有颱風假制度，是否停班由公司決定，政府則是會發布學校停課。（示意圖／NOWNEWS影像中心資料照片）

不只颱風假吸引人！台灣人均N1、日本店超多也成原因

日本最想住的國家公布！近日一名擁有208萬追蹤數的日本人氣網紅「坊主」在網路上舉辦趣味投票，好奇「如果不住日本，你最想住在哪個國家？」並於近日公布票選結果，，讓不少日本網友激讚「台灣的颱風假真的很棒」、「收據變成樂透很天才」。在社群平台X（前身為Twitter）擁有208萬追蹤的日本網紅「坊主」，於4日以「如果不住日本，你最想住在哪個國家？」為題舉辦一場網路票選活動，並在6月5日正式揭曉結果，台灣擊敗眾多國家奪得冠軍寶座。坊主提到，台灣之所以成為日本人移居首選答案，，認為在台灣生活吸引力十足。票選結果曝光後，瞬間吸引不少日本人熱烈討論，特別是「颱風假」和「發票制度」都引發強烈討論，許多日本網友認為「台灣的颱風假真的很棒，不用狼狽不堪、頂著狂風暴雨硬著頭皮出門上班，真的超級羨慕！」、「收據變成樂透的系統真的很天才啊」。據了解，在日本並沒有放颱風假的制度，過去日本旅遊達人吳建盤曾解釋，由於，比起有沒有放假，更關心的是「隔天要怎麼準時抵達公司」。此外，日本沒有像台灣有可以對獎、領取獎金的統一發票，民眾在店家消費後，通常會拿到一張收據，其僅作為消費明細與報帳證明，完全不能進行對獎，且日本當地並無發票載具功能，民眾無法靠雲端發票來記帳或儲存發票。除了上述理由以外，也有日本人坦言，大多數台灣人都對日本人十分友善，加上許多民眾都會使用日語溝通，社群上甚至有「台灣人均N1」的網路流行梗，日本人來台生活或觀光都不會有太大問題，就連不少日本大型連鎖店，如唐吉訶德、壽司郎、藏壽司、UNIQLO、GU等都有進駐台灣，讚賞「毫無疑問是台灣」。不過亦有日本人抱持不同見解，認為比起台灣食物，反而更偏愛韓國美食，且夜市或餐廳仍不太合日本人的口味，若是對氣味和聲音較為敏感的人也不推薦前往台灣。只能說每個國家和地區生活習慣與風俗民情不同，適不適合一個人還是見仁見智。