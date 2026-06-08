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藍綠民調超反差 蘇巧慧：好的當鼓勵、不足就再努力

2026新北市長選戰提前升溫，藍綠陣營近期接連公布民調，雙方支持度呈現拉鋸態勢。面對外界關注與各家民調數字差異，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（8）日表示，自己會觀察各家民調趨勢，將支持度較高的部分視為鼓勵，不足之處則持續努力改進。民進黨民調中心近日公布新北市長選情調查，結果顯示蘇巧慧支持度為31.5%，略高於國民黨參選人李四川的29%，雙方差距2.5個百分點。不過，國民黨新北市議會黨團今日公布委託《TVBS》進行的民調結果，則呈現不同局面，調查顯示，李四川支持度達39.2%，領先蘇巧慧的33%，反超6.2個百分點。對於雙邊的民調差異，蘇巧慧受訪時表示，團隊會持續關注各家民調的變化與趨勢，藉此了解哪些地方獲得市民肯定，哪些部分還有進步空間。她強調，好的成績會當作鼓勵，不足的部分則會持續加強。談及近期選戰布局，蘇巧慧指出，自己昨日與民進黨新北市議員蘇錦雄共同提出原住民族三大政見，內容涵蓋生活照顧、文化傳承以及制度改革等面向，希望協助原住民族朋友解決實際問題，並獲得不少正面回響。她也強調，未來團隊仍將陸續推出更多政策主張，與市民們共同推動新北的新時代。