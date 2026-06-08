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▲黃仁勳（左2）到韓國如同巨星，LG集團會長具光謨（右1）幫他烤肉，SK集團會長崔泰源幫倒酒、教學怎麼吃紫蘇包烤肉。（圖／美聯社／達志影像）

全球AI晶片巨頭、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）近日訪問韓國，引爆全韓追星狂熱。一場在弘大平價烤肉店的「最貴飯局」引起粉絲討論，現場身價不凡的南韓財閥掌門人遇到黃仁勳都秒變打工小弟，年紀最小的LG集團會長具光謨全程在旁努力烤肉，最年長的SK集團會長崔泰源則忙著幫忙倒酒、教吃紫蘇包肉，超具反差萌的畫面在社群瘋傳，讓韓國網友紛紛笑翻，還用了韓劇哏：「這根本是努力烤肉的財閥家小兒子吧。」這場在首爾麻浦區弘大入口站附近的平價烤肉店展開的，大夥一陣酒酣耳熱。黃仁勳當晚大喝燒酒加啤酒調製的炸彈酒，還豪邁地蘸辣醬生吃辣椒，最後則由 NAVER董事長李海珍負責用自家的Naver Pay刷臉結帳。烤肉結束後，幾人還意猶未盡地轉場續攤吃炸雞配啤酒，連黃仁勳的妻子洛瑞（Lori Huang）也到場共襄盛舉。雖然平時高高在上的總裁們，在飯局中都是彼此的服務生，但氣氛卻是相當融洽。SK集團會長崔泰源餐後笑著表示，正式的商務談判都已經安排在後續的日程中，這晚的大排檔聚餐主要是「加深友誼、吃得開心」。