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國民黨回應：鄭麗文不認識俞國梁

國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，直呼「兩岸要和平」，但卻遭台灣基進黨議員參選人吳欣岱質疑，鄭麗文在美與具中共統戰部旗下官員身分的俞國梁（Gary Yu）一同用餐，並交換台灣資訊，恐是要讓中共影響力走進台灣。對此，國民黨今（8）日回應指出，俞國梁是僑胞邀請來的客人，鄭麗文並不認識，也沒有同桌用餐，俞國梁更不在僑宴名單上。鄭麗文日前在波士頓舉辦僑宴，吳欣岱發文指出同桌一位男士名叫俞國梁，台灣人可能沒聽過，但根據去年公開的調查報告指出，2021年波士頓市長吳弭的選舉被踢爆有中國勢力介入，俞國梁就曾替波士頓市長募了30萬美元，向麻州審計長捐了3000元，之後順利被任命進州政府委員會。美國人一度以為他是熱心的社團領袖，直到美國媒體查出並踢爆他的「多重身份」，原來他為中共統一戰線工作部旗下機構的官員，替中國政府在美國招募人才。吳欣岱質疑，如今鄭麗文卻和這位統戰人士同桌用餐，並交換關於台灣的資訊。現在鄭麗文大言不慚地宣稱國民黨將扮演「搭橋者」的角色，認為那座橋恐怕不是為了保護台灣，而是讓中共的影響力順著她走進台灣。針對俞國梁先生參加鄭麗文主席波士頓僑宴一事，國民黨今表示，俞國梁是參加這場僑宴的台灣僑胞邀請來的客人，主辦波士頓僑宴的國民黨海外部波士頓分部張韻蘭常委，不認識俞國梁，俞國梁的姓名和服務單位也不在僑宴名單上。此外，俞國梁是在鄭麗文主席逐桌敬酒的時候和鄭主席拍了大合照，俞國梁沒有和鄭主席同桌用餐。