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法國（12.78%） ：擁有姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍的超豪華鋒線，以第二大熱門之姿緊追西班牙。





：擁有姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍的超豪華鋒線，以第二大熱門之姿緊追西班牙。 英格蘭（11.01%）：整體陣容深度依舊備受大數據看好，位居預測榜第三。





阿根廷（10.02%） ：上屆巨星梅西（Lionel Messi）帶領的衛冕軍，在此次電腦模擬中遭到看衰，奪冠機率僅勉強破雙位數，名列第四，連霸之路被蒙上一層陰影。





：上屆巨星梅西（Lionel Messi）帶領的衛冕軍，在此次電腦模擬中遭到看衰，奪冠機率僅勉強破雙位數，名列第四，連霸之路被蒙上一層陰影。 巴西（6.48%）：曾五度奪冠的「森巴軍團」處境更為慘烈，正經歷陣容重組期的他們，本次奪冠機率大跌至第六，直接被擠出前五大熱門名單。





▲2026世足奪冠預測。（圖／擷取自Opta官網）

2026年美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup）已進入最後倒數階段！在各球隊積極備戰之際，知名的體育數據分析公司《Opta》近期透過超級電腦進行了高達上萬次的賽事模擬，並公開了最新的球隊奪冠機率報告。這份數據讓外界驚呼「足壇傳統版圖徹底洗牌」，歐洲強權強勢包辦前三名，而南美傳統豪門勁旅的預測表現則不如預期。根據《Opta》發布的最新預測，去年剛在歐洲盃封王的「無敵艦隊」，目前以的奪冠機率傲視群雄、強勢登頂。西班牙過去雖在2010年奪得隊史首冠，但隨後連續兩屆皆爆冷止步於16強；然而此屆在18歲天才邊鋒小將亞馬爾（Lamine Yamal）注入頂級突破火力後，被看好能一洗前恥，再度捧起大力神盃。本屆預測最令球迷震驚的，莫過於南美傳統兩大強權的數據低迷：甚至連傳奇球星C羅（Ronaldo）所帶領的，都以的勝率超越巴西排在第五位。