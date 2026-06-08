2026新北市長選戰逐漸升溫，由國民黨李四川對決民進黨蘇巧慧，兩大陣營早已打得火熱。然而，向來直言不諱的前立委沈富雄，卻對藍營的選情表達高度憂心，他認為儘管李四川行政資歷完整、地方評價不差，但至今選戰節奏偏保守，面對來勢洶洶的蘇巧慧恐怕不容樂觀，甚至直言：「講難聽一點，他根本不會選舉！」

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沈富雄日前在政論節目中分析新北市長選情時表示，近期藍營內部不少民代對李四川信心十足，但這類帶有濃厚「黨性」色彩的評估，除了讓李四川聽了開心之外，對實際選情幫助有限。

迎戰強勁對手蘇巧慧！沈富雄難聽話說在前頭

「李四川我是很擔心。」沈富雄指出，雖然李四川長年擔任地方首長幕僚及副市長等職務，從基層工程體系一路歷練上來，行政經驗無庸置疑，在藍營執政的新北市也擁有一定知名度與口碑，但正式投入選戰後，卻始終看不到太大的政治動作與攻勢。

沈富雄強調，李四川目前面對的對手，可是非常厲害的蘇巧慧，他更毫不保留地說：「講難聽點，他不會選啦，真的，他不會選！」媒體人錢怡君也提醒，外界普遍認為李四川在新北市擁有較高聲勢，但實際情況並沒有領先蘇巧慧這麼多，「所以真的要小心」。

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林翊涵編輯記者

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