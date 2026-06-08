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受到美股上週五盤勢拖累影響，週一開盤亞洲股市暴跌，投資者紛紛拋售最熱門的人工智慧相關股票，擔心牛市行情走得太遠太快，加上伊朗新的攻擊行動，推高了油價，以及升息預期升溫等因素，但這波跌勢也讓許多人躍躍欲試準備抓準時機進場。大跌是否意味著牛市結束迎接熊市？專家並不這麼認為。根據路透報導，引發這波拋售潮的兩大因素是晶片製造商博通（Broadcom）上週財報並未達到市場預期，以及美國上週五公布的非農就業報告意外強勁，使交易員開始押注聯準會今年可能再度升息。以半導體類股為主的韓國KOSPI指數（Kospi）今年原本是全球表現最佳的股市，但週一領跌亞洲市場，重挫5%，日經指數也大跌4%。位於新加坡的盧森資產管理公司（Lucerne Asset Management）投資主管維蘭（Marc Velan）表示：「這波走勢看起來更像是部位調整與動能交易的回吐，而非對AI長期發展前景的重新評估」，他提到，韓國科技股一直是全球表現最強勢的板塊之一，而且持股比重相當高，因此在就業報告公布後，市場對利率的預期發生變化時，自然成為投資人套現的重要來源。CNBC報導，引述野村證券亞太區股票分析師塞斯（Chetan Seth）看法認為，「我們看到的情況，本質上是一種被迫賣出（forced selling），這是我們的投資人與客戶所採取的行動。」根據野村證券的分析，這種現象與近年印度市場發生的情況相似。當地散戶投資熱潮不斷升溫，使本土資金在市場中的影響力越來越大，進而擠壓外資的持股空間。塞斯認為，外國投資人可能會先行獲利了結，等待市場回檔後再尋找更好的進場時機。韓股在這波跌勢中格外受到關注，彭博提到，新加坡投資機構Fibonacci Asset Management執行長Jung In Yun表示，現在就斷定周一的拋售代表著長期熊市的開始還為時過早。近幾個月來，尤其是在AI和半導體相關股票強勁上漲之後，出現一定程度的回調是健康的，也在意料之中。