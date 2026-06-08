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台北股市今（8）日開盤下跌563.45點、來到44507.49點，盤中最低觸及42376.86點，下跌近2700點、來到2694.08，寫下史上盤中最大跌點，午盤下跌1618.67點或3.59%，來到43452.27點。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌8.64點、來到422.43點，盤中最低觸及395.16點，失守400點關卡，午盤下跌21.17點或4.91%，來到409.9點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：聯電、凱基金、華邦電、仁寶、鴻海；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、聯電、南亞科、台達電。權值股全數走低，權王台積電開盤下跌135元、來到2230元，隨後跌勢收斂，午盤下跌60元或2.54%，來到2308元；聯發科開盤下跌365元、來到3935元，失守4000元，隨後站回4字頭，午盤下跌255元或5.93%，來到4045元；台達電開盤下跌210元、來到2090元，隨後跌勢也出現收斂，午盤下跌70元或3.04%，來到2230元。