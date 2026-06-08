我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹皇持續更新個人社群帳號，分享度假與運動片段，甚至在限時動態中寫下「Catch Me If You Can」等字句。（圖／翻攝自詹姆斯限時動態）

NBA洛杉磯湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）近日趁著賽季空檔，搭乘私人遊艇飛往義大利卡布里島度假。不料，他在享受奢華假期的同時，一段將高爾夫球直接揮進地中海的影片曝光，引爆環保人士集體圍剿。義大利消費者協會更對此大動肝火，正式向那不勒斯檢察官辦公室提起刑事訴訟，讓詹姆斯面臨最高6年的有期徒刑。然而，向來霸氣的詹皇似乎完全不把這些事放在眼裡，今（8）日更在社群媒體高調發文疑似挑釁：「有本事就來抓我呀」。這起引發全美與歐洲關注的風波源自於6月3日。當時詹姆斯正在義大利卡布里島標誌性的法拉廖尼岩（Faraglioni rocks）附近海域度假。影片中，他站在高檔私人遊艇的甲板上，一臉愜意地對著蔚藍的拿坡里灣揮桿，將一顆顆高爾夫球擊入海中。這段影片隨即引來鋪天蓋地的抨擊，大批網友砲轟：「大海難道是你的私人垃圾桶嗎？」、「在這麼美麗的自然景觀前丟垃圾，傲慢到了極點。」對此，義大利消費者協會忍無可忍，正式向那不勒斯檢察官辦公室遞交申訴書與影像證據。該協會負責人馬爾凱蒂（Matteo Marchetti）嚴正指出，目前已要求檢調核查詹姆斯當天使用的高爾夫球，是否為高成本的可生物降解材質。若使用的是傳統高爾夫球，其核心所含的合成聚合物、橡膠與塑膠將會在海水中碎裂成微塑膠，對當地海洋生物多樣性造成不可逆的毒害。馬爾凱蒂警告，根據義大利刑法，若非法對生態系統造成顯著且可量化的破壞，可判處2至6年的有期徒刑，並處1萬至10萬歐元罰款；如果查出污染行為是在當地的自然保護區內，刑期與罰金最高還要再加重50%。事實上，體育名流將高爾夫球打進海洋的陋習已非首例。根據CNN報導，光是日本、韓國、英國、德國、澳洲這五大熱門市場，每年就有超十萬顆高爾夫球被擊入海中，全球每年落入水域的高爾夫球總量預估超過三百萬顆，已成為不容忽視的海洋塑料污染源。即便網路上部分死忠粉絲為詹姆斯緩頰，認為以他的身價絕對買得起「環保可分解高爾夫球」，但在官方檢驗結果出爐前，多數群眾仍持極度懷疑的態度。值得注意的是，在爭議持續延燒之際，詹姆斯並未刪除相關內容，反而持續更新個人社群帳號，分享度假與運動片段，甚至在限時動態中寫下「Catch Me If You Can」等字句，被外界解讀為對爭議的間接回應。儘管目前尚未有正式司法結果出爐，但事件已升級為涉及法律與環保議題的國際性話題。後續是否會進一步進入司法程序，仍有待義大利檢方進一步調查釐清。