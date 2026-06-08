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▲華爾街日報「未來最佳企業」榜單出爐！輝達奪冠、蘋果跌出AI第一梯隊（圖／路透社／達志影像）

當AI浪潮重塑全球商業版圖，誰才是真正做好準備、能夠笑到最後的企業？《華爾街日報》首度推出「未來最佳公司」排行榜，給出了一個清晰的答案——輝達（Nvidia），以及它那位穿皮衣的執行長黃仁勳。這份排行榜以標普500成分企業為評估對象，整合20家數據供應商的30項指標，涵蓋AI準備度、創新能力、人才準備度、財務健康、供應鏈韌性與企業靈活度等六大領域，堪稱目前市面上最全面的「未來競爭力」評估工具。最終結果出爐，前五名依序為：輝達、Google母公司Alphabet、微軟、Meta，以及思科。這五家公司在創新能力、財務實力與AI準備度方面均拿下高分，是此次評比最大贏家。第六至十名則依序為Salesforce、萬事達卡、亞馬遜、Adobe與財務軟體公司Intuit，延續了科技業主導的格局。從整體榜單結構來看，前100名中約三分之一來自科技製造與服務業；前25名中更有高達18家屬於此類。少數殺出重圍的非科技企業，包括萬事達卡、標普全球、Visa，以及製藥巨頭嬌生與禮來，反映出金融與醫療健康產業在數位化與AI應用上的積極布局。本次最受矚目的「意外」，是蘋果整體排名雖達第12，但在「AI準備度」這一細項中卻僅排第56名，在AI採用、投資、併購與策略合作等方面得分偏低，明顯落後其他「七大科技巨頭」。相較之下，AI準備度表現最亮眼的前五名為：輝達、英特爾、Alphabet、亞馬遜與Meta。半導體領域方面，超微（AMD）排名第16，在企業敏捷性、創新與AI準備度均有亮眼表現；博通（Broadcom）雖受惠於AI晶片需求，整體排名卻僅第110名，主因在於AI準備度、人才準備與韌性方面得分偏低，拖累了其在創新與財務表現上的優勢。輝達奪冠的背後，是黃仁勳這十年來對AI基礎建設的超前布局所帶來的驚人回報。隨著SpaceX即將以每股135美元、估值約2兆美元掛牌IPO，外界對科技富豪身價的關注也達到新高點，而黃仁勳正站在這波浪潮的頂端。根據《富比士》即時富豪榜最新數據，黃仁勳的個人淨資產目前已超過1,600億美元（約新台幣5兆1,000億元），穩居全球前三大富豪之列，並在多份預測報告中被點名為「最有機會成為全球首位個人資產破兆美元富豪」的候選人。輝達股價自2020年以來漲幅已超過3,000%，讓這位台裔美國人從一個「做顯示卡的公司老闆」，一躍成為主宰全球AI算力格局的核心人物。從韓國弘大網咖到首爾三星合作會談，從COMPUTEX舞台到白宮橢圓形辦公室，黃仁勳的每一個行程，都牽動著全球科技業的神經。這份榜單最核心的訊息只有一個：在AI重塑商業版圖的時代，企業是否真正做好準備，才是決定未來勝負的關鍵。輝達不只是賣晶片的公司，它已經成為全球AI基礎設施的核心引擎；而那些在AI準備度上落後的巨頭，無論現在財務表現多亮眼，都將面臨被時代淘汰的風險。《華爾街日報》這份首創排行榜，或許給了所有企業一個最清醒的提醒：這場AI革命，沒有人可以置身事外。