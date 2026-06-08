台股今（8）日面臨大回檔修正，盤中一度大跌近2700點，大盤指數來到4萬3000點左右，已有部分投資人將資產獲利了結，重新配置。央行今年將第二屋貸款上限從5成提高到6成，有資金的民眾開始購入第二戶了嗎？台灣房屋根據央行信用管制資料，統計自然人第二戶房貸撥款金額，今年4月達47.96億元，跟去年同期44.78億元相比，年增7.1%！其中有14億元是3月下旬第二屋房貸成數上調後撥貸，以上限6成推算，代表有24億元的換屋資金，在政策鬆綁後進入房市，是管制放寬後的第一波受惠者。
放寬第二戶貸款成數上限 未有資金快速湧入房市
台股先前高漲，有投資人開始獲利了結，將資產重新配置，央行又在第一季放寬第二屋貸款成數上限，房市出現搶購潮嗎？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行第一季末微幅放寬第二屋信用管制，讓有資金壓力的換屋族看到一絲曙光，不過房貸從申辦到撥款，通常需要至少1個月的時間，所以能在政策鬆綁後第一時間撥貸的案件，多半是已於年初簽約購屋，又剛好於3月下旬後對保撥付的少數買家，所以整體規模不會太大。
另外，由於政策鬆綁幅度不大，加上房市景氣還在盤整階段，3月有不少年初春節長假遞延撥付的案件，因此墊高比較基期，所以4月第二屋房貸的撥款金額與3月相比不升反降，目前還看不出來，因為政策放寬，資金快速湧入房市的情況。
房市氣氛理性 未來仍以小幅鬆綁步調為主
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，4月第二屋房貸撥款金額雖較3月減少，但比去年增加7.1%，主要是去年下半年以來，打炒房政策陸續滾動式調整，市場環境較以往友善；加上不動產放款集中度下降，銀行融資彈性有所提升，且今年新案交屋量大，買新賣舊的換屋族，貸款金額也相對高，使今年4月第二屋貸款較去年成長。
張旭嵐進一步指出，第二戶房貸未因信用管制放寬而激增，顯示當前房市氣氛相對理性，投機成分已相當低，符合央行導引市場「軟著陸」的目標，不過為了避免重燃房市的上漲預期，央行短期內應該不會大動作解除信用管制，推估未來政策走向，應會以「硬中帶軟、緊握輕放」為原則，採漸進式小幅鬆綁的調整步調，平衡「打炒作、護自住」的政策尺度，以利軟著陸持續發酵。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台股先前高漲，有投資人開始獲利了結，將資產重新配置，央行又在第一季放寬第二屋貸款成數上限，房市出現搶購潮嗎？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行第一季末微幅放寬第二屋信用管制，讓有資金壓力的換屋族看到一絲曙光，不過房貸從申辦到撥款，通常需要至少1個月的時間，所以能在政策鬆綁後第一時間撥貸的案件，多半是已於年初簽約購屋，又剛好於3月下旬後對保撥付的少數買家，所以整體規模不會太大。
另外，由於政策鬆綁幅度不大，加上房市景氣還在盤整階段，3月有不少年初春節長假遞延撥付的案件，因此墊高比較基期，所以4月第二屋房貸的撥款金額與3月相比不升反降，目前還看不出來，因為政策放寬，資金快速湧入房市的情況。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，4月第二屋房貸撥款金額雖較3月減少，但比去年增加7.1%，主要是去年下半年以來，打炒房政策陸續滾動式調整，市場環境較以往友善；加上不動產放款集中度下降，銀行融資彈性有所提升，且今年新案交屋量大，買新賣舊的換屋族，貸款金額也相對高，使今年4月第二屋貸款較去年成長。
張旭嵐進一步指出，第二戶房貸未因信用管制放寬而激增，顯示當前房市氣氛相對理性，投機成分已相當低，符合央行導引市場「軟著陸」的目標，不過為了避免重燃房市的上漲預期，央行短期內應該不會大動作解除信用管制，推估未來政策走向，應會以「硬中帶軟、緊握輕放」為原則，採漸進式小幅鬆綁的調整步調，平衡「打炒作、護自住」的政策尺度，以利軟著陸持續發酵。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。