我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃仁勳與老婆Lori從大學開始相戀後，至今已一起走過40多年。（圖／翻攝自俄勒岡州立大學X@OregonState）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期造訪韓國，還首度錄製脫口秀節目，登上人氣韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》。而今（8）日節目再度釋出最新預告，公開了他進入錄製現場的片段，只見黃仁勳就算到韓國也不忘放閃，甜蜜牽著愛妻Lori進場，雖然只有短短幾秒一閃而過的畫面，還是讓粉絲們都忍不住直呼：「我又相信愛情了。」《劉QUIZ ON THE BLOCK》今日再度公開黃仁勳的預告，除了他大跳〈Golden〉及訪談畫面外，還釋出了他坐著車與妻子進場的片段。只見黃仁勳一下車就緊緊牽著愛妻Lori的手，兩人面帶微笑的一起往前走，雖然沒有過多互動，但也明顯看出老夫老妻相戀40多年的甜蜜。而這個超甜的畫面，也引起網友的注意，紛紛表示：「黃仁勳真的是太寵妻了，時時刻刻都不忘老婆」、「40年如一日的甜蜜，真的讓我又相信愛情了啦」、「這對夫妻真的無時無刻看都超甜蜜。」事實上，黃仁勳過去曾在採訪中分享過與Lori的愛情故事，透露Lori是他就讀俄勒岡州立大學的學姐，兩人都是電機工程學系學生，當時17歲的黃仁勳對19歲的Lori一見鍾情。為了追到女神，黃仁勳主動出擊，鼓起勇氣詢問Lori：「妳想看我的作業嗎？」想不到真的引起Lori注意。他後來更約Lori每週一起寫作業，還霸氣放話：「保證妳能拿到全A。」這也讓兩人無形中增加更多相處時間，最終成功步入禮堂，生下一對寶貝子女，一路攜手相伴至今。