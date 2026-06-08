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國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，直呼「兩岸要和平」，更在僑宴上強調九二共識、堅決反台獨。對此，資深媒體人黃暐瀚今（8）日指出，台灣藍綠白都沒有人不要和平，真正問題是所謂和平是否要以犧牲民主自由為代價？而台灣最珍貴之處，正是由2300萬人民透過選舉與罷免，為自己的未來做選擇。黃暐瀚今發文表示，鄭麗文自上任國民黨主席以來，不斷強調國民黨要向世界證明，兩岸不需走向對抗，可以攜手締造和平、共創巨大紅利。這讓他一直不懂，鄭主席的做法是什麼？所謂和平的「代價」，又是如何？鄭主席說，國民黨願意兩岸走向和平，這說法似乎在暗示其他政黨「不願和平」？然而事實上兩岸之所以可能「不和平」，關鍵在中共，不在台灣。黃暐瀚說，在他看來，台灣不管藍綠白，沒有人不要和平，問題是所謂「和平」的代價，是否將會失去「民主、自由」？這麼多年來，中華民國台灣，早已習慣「民主、自由」，而民主自由的真意，就是「由人民做選擇」。現任總統得票只有40%，但仍為總統，這是「人民選擇」；大罷免、大失敗，也是「人民選擇」；未來有一天，政黨再輪替，一樣是「人民的選擇」。由2300萬人，做自己的主人，為自己做決定，就是台灣民主自由的展現。沒有人不要和平，關鍵是和平之外，民主自由，是否安在？