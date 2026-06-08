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台北股市今（8）日開盤下跌563.45點、來到44507.49點，盤中最低觸及42376.86點，下跌近2700點、來到2694.08，寫下史上盤中最大跌點，終場下跌1568.16點或3.47%，收在43502.78點，成交量為1.13兆元。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌8.64點、來到422.43點，盤中最低觸及395.16點，失守400點關卡，終場下跌18.5點或4.29%，收在412.57點，成交量為2247.29億元。今日個股成交量排行榜前五名為：聯電、凱基金、華邦電、仁寶、鴻海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、聯電、南亞科、鴻海。權值股全數走低，權王台積電開盤下跌135元、來到2230元，隨後跌勢收斂，終場下跌70元或2.96%，收在2295元，拖累大盤指數就有557點；聯發科開盤下跌365元、來到3935元，失守4000元，隨後站回4字頭，終場下跌230元或5.35%，收在4070元，拖累大盤指數就有116點；台達電開盤下跌210元、來到2090元，隨後跌勢也出現收斂，終場下跌45元或1.96%，收在2255元，拖累大盤指數就有37點。記憶體股全數走低，力積電差一點跌停板，終場下跌逾9%，南亞科下跌逾5%，華邦電、旺宏下跌逾4%。PCB族群也同步走弱，易華電被打到跌停價29.65元，德宏、榮科下跌逾8%，同欣電下跌逾7%，凱崴、志超下跌逾6%。不過ETF卻是人氣焦點，觀看不少ETF位居成交量排行榜前幾名，第一名為元大台灣50正2，成交量逾72萬張；第二名為主動統一升級50，成交量逾68萬張；第三名為主動統一台股增長，成交量逾40萬張，顯示出不少投資人進場撿便宜。