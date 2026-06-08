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新北市議會國民黨團今（8）日公布最新民調，國民黨參選人李四川支持度為39.2%，民進黨參選人蘇巧慧則為33.0%，李四川領先6.2個百分點，從原本的落後變反超。對此，資深媒體人黃揚明認為，其實李四川和蘇巧慧的支持度還是很接近，中立選民的支持度幾乎相同，國民黨能否守住新北，將是重中之重。民進黨民調中心近日公布新北市長選情調查，結果顯示蘇巧慧支持度為31.5%，略高於國民黨參選人李四川的29%，雙方差距2.5個百分點。不過，國民黨新北市議會黨團今日公布委託《TVBS》進行的民調結果，則呈現不同局面，調查顯示，李四川支持度達39.2%，領先蘇巧慧的33%，反超6.2個百分點。黃揚明則轉發民調結果，其中顯示政黨傾向中立的受訪者中，25.7％表示會投給李四川，25.2％會投給蘇巧慧，讓他認為，中立選民的支持度幾乎相同，其實李四川和蘇巧慧的支持度還是很接近，而國民黨今年底能否守住新北，將是重中之重。