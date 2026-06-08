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菲律賓民答那峨島（Mindanao）今（8）日早上發生規模7.8強震，已造成至少3人死亡，多棟建築倒塌，並引發區域性海嘯警報。許多地震當下搖晃畫面曝光，可看到當地多處小學學生，在地震發生時躲到室外空間避難，但地面搖晃程度連站立都有些困難。根據法新社以及菲律賓詢問者報等媒體報導，地震發生於菲律賓南部約72萬人口的三投斯將軍市（General Santos）外海，菲律賓當局呼籲受影響沿海地區居民立即撤往高處避難。根據美國地質調查局（United States Geological Survey）資料，在首次強震發生約兩小時後，當地接連出現多次強烈餘震，其中最大一次達芮氏規模6.5。當地一座購物中心，包括一家Jollibee速食餐廳在內的建築瞬間淪為瓦礫堆；許多校舍在地震強烈搖晃之下倒塌。多段地震當下畫面被放上社群平台，可看到一間小學在地震當下正在室外進行集會，但瞬間強烈搖晃，師長帶著小朋友就地避難蹲下，可看到地面搖晃程度之大，小學生難以站立，此時一旁鐵皮加蓋建築突然倒塌，學生立刻逃竄。另一處校園建築物毀損更加嚴重，可看到水泥建築中間段直接呈現塌陷，學生立刻逃出建築物之外，以免建築物徹底坍塌造成嚴重傷亡。