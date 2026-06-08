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▲大批彰化市民齊聚陽明公園，手持「恐龍法官」、「縱放毒駕閻王找上門」等標語，對毒駕撞斷警官腿還能獲交保表達抗議。（圖／彰化市公所提供，2026.06.08）

嫌犯逃過羈押帶水果探病 家屬驚嚇發聲

彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘4日下午查訪施姓毒犯時，遭拒絕盤查的對方駕車衝撞，雙膝與腳踝嚴重骨折送醫手術。檢方聲押施男，法院卻裁定無保請回，引發基層警界與民眾強烈不滿。彰化市長林世賢昨號召市民發聲抗議，今天更北上監察院陳情，要求啟動專案調查。陳國銘4日下午在轄內查訪涉毒施男，對方倒車衝撞員警，導致陳國銘雙腿遭車輪輾過當場重傷，陳國銘忍痛鳴槍示警，最終與同仁合力壓制施男到案。施男的毒品唾液快篩結果，對依托咪酯（俗稱喪屍菸彈）及安非他命均呈陽性反應，全案依《公共危險罪》、《妨害公務罪》等罪嫌移送法辦，檢察官並向法院聲請羈押。但法官認為現有證據難以認定施男有逃亡之虞，裁定無保請回，引起地方譁然。7日下午，大批彰化市民在林世賢帶領下齊聚陽明公園，手持「恐龍法官」、「縱放毒駕閻王找上門」等標語表達抗議。林世賢父親是派出所長退休，他痛心警察在第一線冒著生命危險執法，卻換來如此結果，恐重創基層士氣，並指出彰化縣短短一個月內出現兩起毒駕致死、一起毒駕拒檢衝撞警察事件，直接危及無辜民眾生命安全，引發社會對道路安全與毒品犯罪問題的高度憂慮。林世賢今（8）日上午北上監察院陳情，要求調查埔鹽分駐所所長遭撞案的司法程序，也希望全面檢視毒駕查緝與即時檢測量能、毒駕累犯管理機制、重大毒駕案件羈押與防止再犯措施。他表示此事攸關社會對司法公正與公共安全的信任，若不及時檢討制度並推動改革，未來恐有更多無辜民眾受害，請監察院依法調查，並對相關法官進行糾正。案件持續延燒之際，施姓嫌犯昨晚竟自行帶著兩盒水果禮盒，到病房探視陳國銘，家屬大受驚嚇。陳國銘女兒在社群平台發文，直言家人「無福消受」，她表示父親目前仍在醫院治療，身心狀況尚未恢復，當施男出現在病房，全家人瞬間承受巨大心理壓力，對方一開口便希望獲得原諒與改過自新的機會，讓家屬陷入兩難，盼司法機關審慎看待，替父親爭取應有公道。