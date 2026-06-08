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▲台中經發局長張峯源率團赴日本千葉縣訪問，局長贈禮並縣政府商工勞動部。（圖／經發局提供）

為深化台日城市交流及強化會展產業發展布局，台中市政府經濟發展局長張峯源率團前往日本千葉縣參訪交流，並拜會縣政府商工勞動部，針對推動MICE會展經濟及展館周邊設施招商等議題交換意見，作為台中國際會展中心後續營運及會展產業發展的重要參考。台中市經發局表示，千葉縣是日本重要的會展城市之一，其中幕張新都心商業區，更是日本具代表性的會展聚落。該區於半世紀前透過填海造陸開發而成，主要為分散東京地區龐大的會展需求，區內擁有大型展館幕張展覽館，位於成田與羽田兩大國際機場之間，交通便利，展場總面積達7萬5千平方公尺，可承辦大型展覽、國際會議、體育賽事及各類活動。經發局指出，幕張展覽館設立後，周邊陸續吸引大型飯店、商業設施及企業總部進駐，逐步形成完整的會展經濟生態圈。此次交流特別聚焦日本地方政府如何透過展館建設、活動策劃及招商行銷等策略，帶動產業發展與城市競爭力提升，相關經驗對台中推動會展產業深具參考價值。張峯源表示，台中國際會展中心已於今年3月正式啟用，並陸續辦理大型展覽及產業活動。台中擁有機械、自行車、半導體等完整產業聚落與供應鏈優勢，具備發展國際會展產業的良好基礎。隨著會展中心投入營運，不僅有助於促進產業交流與商機媒合，也可望進一步帶動住宿、餐飲、交通等周邊經濟效益。交流期間，雙方針對展館經營、周邊建設規劃、活動招商及產業鏈結等議題深入討論。經發局指出，透過了解日本地方政府運用大型展覽活動促進產業交流及城市發展的作法，有助於台中未來提升城市能見度與國際競爭力。值得一提的是，千葉縣官員也對台中會展中心與在地產業聚落緊密結合的模式表達高度肯定，認為台中成功串聯產業供應鏈與會展資源的經驗，值得作為未來推動產業會展整合的重要參考。張峯源表示，未來市府將持續透過國際交流汲取先進城市經驗，結合台中既有產業優勢與會展資源，積極爭取更多國際展覽、企業會議及商務活動落地台中，進一步強化台中作為中台灣重要會展城市的發展定位。