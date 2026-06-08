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批蘇巧慧「自製民調」！競辦：公信力高下立判

國民黨新北市議會黨團今（8）日公布新北市長最新民調，結果顯示，國民黨參選人李四川以39.2%的支持度，領先民進黨參選人蘇巧慧的33.0%，雙方差距達6.2個百分點。民調結果一出，李四川競選團隊隨即回應表示，可見蘇巧慧陣營靠肉搜騷擾、頻傳錯假資訊的行為，顯然已引起民眾反感。李四川競辦指出，從近期包括長期追蹤新北選情的《美麗島電子報》民調，以及其他媒體最新數據觀察，李四川的支持度不僅維持領先，甚至有逐步擴大的趨勢，顯示選民結構正持續穩定成形。競辦也進一步感謝市民對李四川的支持與肯定，並強調其已提出包含蘆社大橋興建、AI產業廊帶推動、捷運路網延伸、「校校有公托」以及敬老卡擴大使用等政策方向，未來將持續推出更多涵蓋不同族群需求的具體政見，爭取市民認同。對於民調來源，李四川競辦也特別強調，此次由國民黨新北市議會黨團智庫公布的調查，為第三方專業民調機構執行，具備長期統計經驗與公信力；相較之下，部分由蘇巧慧陣營透過特定媒體釋出的自製民調，兩者在公信力方面高下立判，認為社會大眾自有判斷標準。此外，競辦也批評，近期蘇巧慧陣營部分議員及綠營評論者，持續以錯假訊息進行攻擊，甚至出現肉搜、公開住址與家人資訊等行為，已對李四川的親友造成困擾與壓力，但截至目前卻也未見蘇巧慧發聲譴責。李四川競辦強調，隨著民調顯示領先幅度擴大，不僅證明市民的眼睛是雪亮的，同時也凸顯出新北人對肉搜、抹黑等選戰手法已產生反感，呼籲對手應停止相關負面操作，回歸正常選舉競爭。