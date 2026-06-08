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▲國防部長顧立雄赴立院備詢。（圖／記者朱永強攝 ,2026.06.08）

▲MH-60R海鷹直升機發射2.7吋火箭彈。（圖／美國海軍）

高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機2日上午8時訓練時傳出失事墜毀意外，造成2名中校飛官殉職。除了空軍有數量不少服役30年軍機外，海軍也擁有不少服役超過30年飛行裝備，其中500MD反潛直升機服役近50年，國防部長顧立雄今（8）日表示，S-70C、500MD反潛直升機納入檢討規劃之列，希望獲得新式反潛直升機，在這中間當然要進到裝備安全前提。立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄，針對「國軍老舊主要裝備汰除期程與戰力銜接配套規劃」進行專案報告。國民黨立委王鴻薇表示，國防預算已占GDP 3%，未來將朝5%邁進，為何一堆老舊的載人裝備不汰換，其中500MD反潛直升機更服役將近50年，質疑為何不在檢討報告中？顧立雄表示，委員所寫的個案已在報告中做整體說明，所以做個別的說明，S-70C、500MD反潛直升機納入檢討規劃之類，希望獲得新式反潛直升機，在這中間當然要進到裝備安全前提，裝備若能維持安全性，在獲得新式裝備之前，為了戰備無間隙、在裝備安全性前提之下，會維持它的妥善來執行。C-130運輸機雖然未到壽限，但面臨安全性問題就要提前規劃來做籌購。顧立雄說，S-70C、500MD反潛直升機涉及到有沒有辦法拿到供售意願，在汰換之前會維持裝備妥善率。海軍反潛航空大隊目前擁有17架S-70C(M)-1/2型反潛直升機，以及9架500MD/ASW輕型反潛直升機，前者1991年服役，使用超過35年，後者1979年開始服役，已服役近50年，由於機體過小，無法攜帶魚雷，且機齡老舊妥善率差，已退出第一線反潛任務，則僅能擔任飛行訓練任務。海軍原本規劃採購美軍現役的MH-60R型反潛直升機，但因價格高昂，2015年時每架價格高達8000萬美金（約26億元新台幣），採購8到10架的總價約200多億新台幣，連同AGM-114地獄火（Hellfire）飛彈，總金額約340多億新台幣。2016年蔡英文政府上台後，以改善官兵待遇優先，決定先不採購。海軍之後再度考慮向美國採購10架MH-60R海鷹反潛直升機，預算原已編列在111年度國防部機密預算中。不過，俄烏戰爭爆發後，卻遭拜登政府私下拒絕出售，美方認為海鷹反潛直升機不符合台海「不對稱作戰」防衛需要，應將預算用於採購能用於不對稱作戰的武器，而非載台。時任國防部長邱國正2022年5月5日於立院答詢時證實，MH-60R反潛直升機因價格過高，我國已放棄購買。