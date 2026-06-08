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▲經典重製版《女神異聞錄 4 Revival》，也確定將於2027年2月18日正式發售。（圖／ATLUS提供）

ATLUS 在2026年 Xbox Games Showcase 年度線上發表會上投下震撼彈，全新正傳續作《女神異聞錄 6》首度曝光，經典重製版《女神異聞錄 4 Revival》也同步公開發售日期，這波重磅消息迅速在遊戲社群引發熱烈討論，本次發表會中最受矚目的《女神異聞錄 6》，透過一支氛圍陰鬱的預告片正式亮相，如同先前網路上的爆料傳聞，本作的核心視覺代表色確定為「綠色」，延續系列作一貫鮮明的色彩風格，預告片中展示了大量墓碑林立的朽木場景，伴隨著詭譎的音樂與令人毛骨悚然的綠色閃電，營造出充滿神秘感的獨特世界觀。雖然目前首支預告片尚未公開具體的角色陣容，但官方說明，《女神異聞錄 6》將帶來系列全新的獨立故事，結合充滿情感的校園日常生活與緊張刺激的超自然冒險。由於畫面中出現了大量的墓園元素，不少玩家紛紛推測這次主角群的 Persona 覺醒方式，可能與死亡或是死而復生等沉重的主題息息相關。《女神異聞錄 6》確定將登陸 PS5、Xbox Series X|S、Steam 與 Microsoft Store 平台，並且將在遊戲發售首日直接加入 Xbox Game Pass 陣容。儘管確切的上市日期目前尚未定案，但首發加入訂閱服務的策略，無疑將吸引更多新舊玩家體驗這段全新的旅程。除了全新正傳，備受讚譽的經典重製版《女神異聞錄 4 Revival》，確定將於2027年2月18日正式發售，玩家將可以再次回到日本鄉村小鎮八十稻羽，體驗由耀眼青春、懸疑事件與超自然力量交織而成的難忘高中生活。《女神異聞錄 4 Revival》屆時預計將登陸Xbox Series X|S、PS5與PC平台，讓現代玩家能以嶄新的面貌重溫經典魅力。透過這兩款重磅RPG作品的同步發表，ATLUS再次展現了該系列的強大號召力，未來的遊戲市場勢必將掀起一股全新的女神異聞錄熱潮，值得所有玩家持續關注後續的最新情報。